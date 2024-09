Startseite Ostseekreuzfahrten sind ideal für einen Kurzurlaub oder eine Schnupperkreuzfahrt Pressetext verfasst von pr-partners am Mo, 2024-09-02 18:08. Reisen erweitert den Horizont, bietet unvergessliche Erlebnisse und ermöglicht das Kennenlernen neuer Orte und Länder. Die Ostsee, unser Binnenmeer im Norden Europas, beeindruckt mit malerischen Küsten, historischen Städten und einer reichen maritimen Tradition. Eine Kreuzfahrt im Ostseeraum bietet Reisenden die Möglichkeit, unsere Nachbarländer auf bequeme und entspannte Weise zu erkunden. Die Reederei AIDA beispielsweise ist bekannt für ihre modernen, gut ausgestatteten Schiffe und ihren exzellenten Service. Das Kreuzfahrtportal kreuzfahrten-reisebuero.de bietet eine große Auswahl an interessanten Ostseekreuzfahrten. Die fünftägige Ostseekreuzfahrt „AIDAmar - Kurzreise nach Danzig und Bornholm“ ist eine relativ kurze Ostseekreuzfahrt, ideal für einen Kurzurlaub oder als Schnupperkreuzfahrt für Kreuzfahrtneulinge. Die AIDAmar ist eines der Flaggschiffe der Flotte und bietet eine perfekte Mischung aus Entspannung, Unterhaltung und Entdeckungsmöglichkeiten. Mit einer Vielzahl an Restaurants, Bars, einem luxuriösen Spa-Bereich und zahlreichen Freizeitaktivitäten ist AIDAmar ideal für Reisende, die Komfort und Abenteuer gleichermaßen suchen. Ostseekreuzfahrt mit Stopps im charmanten Danzig und auf der Insel Bornholm Die Ostseekreuzfahrt beginnt im charmanten Seebad Warnemünde, einem Ortsteil der Hansestadt Rostock. Hier lohnt sich ein Besuch des Warnemünder Leuchtturms und der Seebrücke, die einen fantastischen Blick auf die Ostsee bieten. Die historische Altstadt Rostocks lockt mit gut erhaltenen Baudenkmälern wie der Stadtmauer, mittelalterlichen Stadttoren und imposanten Kirchen. Ein Highlight für Tierfreunde ist der Rostocker Zoo mit über 4.500 Tieren, darunter Pinguine, Flusspferde und Gorillas. Ein Ausflug an den Strand oder ein Spaziergang durch die Rostocker Heide runden den Aufenthalt ab. Nachdem das Schiff Warnemünde verlassen hat, bietet der zweite Tag der Ostseekreuzfahrt Gelegenheit zur Entspannung und Erholung an Bord von AIDAmar. Die Passagiere können die zahlreichen Annehmlichkeiten des Schiffes nutzen, sei es ein Besuch im Spa, eine Sporteinheit im Fitnessstudio oder einfach nur ein Sonnenbad an Deck. Am dritten Tag der Ostseekreuzfahrt erreichen die Reisenden die historische Stadt Danzig. Danzig ist wegen seiner wunderschönen Altstadt mit bunten Häusern und gotischen Kirchen auf jeden Fall einen Besuch wert. Hauptattraktionen sind der Lange Markt mit dem Neptunbrunnen, die Marienkirche und das Krantor. Ein Spaziergang entlang der Motlawa-Promenade bietet malerische Ausblicke und die Möglichkeit, lokale Spezialitäten zu probieren. Am vierten Tag legt die Ostseekreuzfahrt in Roenne an, der Hauptstadt der dänischen Insel Bornholm. Bornholm mit seinen malerischen Dörfern und idyllischen Landschaften bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Besonders sehenswert sind die Rundkirchen, das mittelalterliche Hammershus und die Handwerkszentren. Naturliebhaber können die Steilküste von Jons Kapel oder den Wald von Almindingen erkunden. Die Ostseekreuzfahrt endet am fünften Tag wieder in Warnemünde. Während der Ostseekreuzfahrt kulinarische Highlights und Entspannung genießen Eine Kreuzfahrt entlang der Ostseeküste mit AIDAmar bietet eine perfekte Kombination aus Entspannung, Komfort und Abenteuer. Die gut geplante Reiseroute ermöglicht es, faszinierende Städte und Landschaften zu entdecken, während die Annehmlichkeiten an Bord für das Wohlbefinden und die Unterhaltung der Gäste sorgen. Mehrere Restaurants bieten während der Ostseekreuzfahrt kulinarische Highlights aus aller Welt, verschiedene Bars und Lounges sorgen für Unterhaltung und Entspannung. Der Spa-Bereich lädt mit Saunen, Whirlpools und einem umfangreichen Wellness-Angebot zum Verweilen ein. Für sportlich aktive Gäste stehen ein Fitnessraum, eine Joggingstrecke und verschiedene Sportkurse zur Verfügung. Abends bietet das Bordtheater abwechslungsreiche Unterhaltung. Mehr Informationen gibt es auf:

