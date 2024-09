Startseite Gründe für die Wahl von Qingdao | Die deutsche Siempelkamp-Gruppe: Hier zu investieren und zu entwickeln Pressetext verfasst von anatoly41 am Mo, 2024-09-02 17:39. Gründe für die Wahl von Qingdao | Die deutsche Siempelkamp-Gruppe: Hier zu investieren und zu entwickeln ist eine Kombination aus „günstigem Timing, geografischen und menschlichen Bedingungen“ Am 27. August fand wie geplant der 5. Qingdao Multinationals Summit statt. Wenn man auf die letzten fünf Jahre zurückblickt, hat der Qingdao-Gipfel die entscheidenden Schritte der tiefgreifenden Integration zwischen multinationalen Unternehmen und der chinesischen Wirtschaft miterlebt und mit seinem einzigartigen Charme und seinen herausragenden Ergebnissen eine Brücke über nationale Grenzen hinweg und in die Zukunft geschlagen, sodass die Weisheit und Stärke globaler Unternehmen hier zusammengekommen sind und gemeinsam ein neues Kapitel der Win-Win-Zusammenarbeit geschrieben haben. Um die „Qingdao-Geschichte“ des Geschäftsumfelds während des 5. Qingdao Multinationals Summit besser zu erzählen und die Bemühungen um die Gewinnung und Nutzung ausländischer Investitionen zu intensivieren, hat Jiemian Shandong speziell das Sonderthema „Qingdao@World Multinational Corporation Talk“ geplant. Im Rahmen dieses Dialogs werden wir neue Geschichten über multinationale Unternehmen erzählen, die sich für Qingdao entscheiden und in Qingdao investieren, und der Welt die gute Nachricht überbringen, dass Qingdao ein erstklassiges Geschäftsumfeld aufbaut. Anschließend werden wir Kanäle öffnen und Brücken bauen, damit ausländisches Kapital Qingdao verstehen und sich für Qingdao entscheiden kann. Kosta, Geschäftsführer von Siempelkamp China Dies ist das zweite Mal, dass Kosta, Geschäftsführer von Siempelkamp China, am Qingdao Multinationals Summit teilnimmt. Während des Gipfels traf er sich nicht nur mit Führungskräften und Managern anderer Unternehmen sowie Vertretern der lokalen Behörden und tauschte sich mit ihnen aus, sondern war auch beeindruckt von der Aufrichtigkeit der Regierung von Qingdao, die sich darauf konzentriert, den Gipfel auszurichten und mit multinationalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um eine gemeinsame Entwicklung zu erreichen. Vom 22. bis 30. April dieses Jahres leitete Zhao Haizhi, stellvertretender Sekretär des Parteikomitees der Stadt Qingdao und Bürgermeister von Qingdao, eine Qingdao-Delegation zu einem Freundschaftsbesuch nach Deutschland, in die Schweiz und nach Italien. Sie besuchten eine Reihe von Fortune-500-Unternehmen und branchenführenden Unternehmen. In Deutschland besuchten Zhao Haozhi und seine Delegation die Siempelkamp-Gruppe und führten ausführliche Gespräche über die Förderung relevanter Projekte und den Ausbau von Investitionen und Kooperationen in Qingdao. „Der Zeitpunkt und der Ort stimmten, und der Qingdao Sino-German Ecopark bot uns zu diesem Zeitpunkt eine sehr gute Lösung, nämlich gute Leute, die uns zu der Überzeugung brachten, dass es die beste Entscheidung war, hier zu investieren. Tatsächlich ist Siempelkamp das erste deutsche Unternehmen, das sich im Qingdao Sino-German Ecopark niedergelassen hat.“ Die Siempelkamp-Gruppe ist der größte Hersteller von Presseanlagen und kompletten Fabriken in Deutschland und eines der größten Familienunternehmen des Landes mit einer 140-jährigen Geschichte. Mit ihren drei Kerngeschäften Maschinen- und Anlagenbau, Gießerei und Nukleartechnik sind die Produkte der Siempelkamp-Gruppe in High-Tech-Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt und der Nuklearindustrie weit verbreitet. Im Jahr 2015 investierte und baute dieses alte deutsche „Hidden Champion“-Unternehmen eine Fabrik im Deutsch-Chinesischen Ökopark Qingdao. Dieses Projekt ist das erste produktive deutsche Projekt, das sich im Park angesiedelt hat. Seine Ansiedlung zeigt, dass die Infrastruktureinrichtungen des Parks den Anforderungen deutscher Unternehmen gerecht werden können, und ist auch ein Beweis dafür, dass der Deutsch-Chinesische Ökopark Qingdao offiziell in eine Phase der rasanten Entwicklung eingetreten ist. Das Siempelkamp-Pressenprojekt war damals das zweite Industrieprojekt, das von der Siempelkamp-Gruppe in China investiert und gebaut wurde, und es war das erste deutsche Projekt im Qingdao Sino-German Ecopark, das sich vollständig in deutschem Besitz befand. Sobald die erste Phase des Projekts in Produktion ging, erhielt Siempelkamp Aufträge aus Thailand. Heute baut Siempelkamp seine Präsenz weiter aus. In diesem Jahr hat das Unternehmen ein Projekt der vierten Phase in Qingdao gestartet und plant, eine lokale Produktion zu erreichen. Es ist auch geplant, 2 Millionen Euro als zusätzliche Mittel zu verwenden. Kosta lobte während des Gipfels erneut die Leistungen der Regierung von Qingdao. Er erwähnte, dass der Qingdao Sino-German Ecopark Siempelkamp vom ersten Tag an sehr unterstützt hat, und er war von der positiven Einstellung des Parks sehr angetan. Während der Entwicklungsphase, als Siempelkamp sich im Sino-German Ecopark niederließ, besuchten Führungskräfte und Mitarbeiter des Parks den Park häufig und diskutierten aktiv das Schlüsselthema der kontinuierlichen Verbesserung des Serviceniveaus des Parks für Unternehmen. „Bisher haben wir keine offenen Fragen mehr. Und wir stehen in ständigem Kontakt, mindestens vierteljährlich“, so Kosta. Der industrielle und wirtschaftliche Austausch zwischen Deutschland und Qingdao ist eng und hat eine lange Geschichte. Deutschland ist seit langem Qingdaos größter Handelspartner und die größte Quelle für ausländische Investitionen in Europa. „In den letzten Jahren hat Siempelkamp auch selbst eingekauft und viele Möglichkeiten zur Entwicklung seiner Lieferkette vor Ort identifiziert. 