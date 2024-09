Startseite Qemetica betritt den US-Markt durch strategische Übernahme Pressetext verfasst von ITMS22 am Mo, 2024-09-02 13:23. Historische Übernahme durch ein polnisches Unternehmen in den USA – Qemetica vereinbart Kauf des Silicas-Geschäfts für 310 Millionen USD von der amerikanischen PPG Warschau/Staßfurt, 02. September 2024 – Qemetica, ein führender europäischer Hersteller von Soda und Salz mit einer bedeutenden Produktionsstätte in Staßfurt, Sachsen-Anhalt, hat eine Vereinbarung mit dem amerikanischen Unternehmen PPG unterzeichnet, um deren Siliziumdioxid-Geschäft für rund 280 Millionen Euro (310 Millionen USD) zu erwerben. Die polnische Chemiegruppe wird bestimmte Vermögenswerte und eine operative Tochtergesellschaft von PPG übernehmen, was zur Übernahme von zwei Fabriken (in den USA und den Niederlanden) sowie zur Durchführung von Produktions- und F&E-Aktivitäten an zwei weiteren Standorten in den USA führt. Das Siliziumdioxid-Geschäft von PPG stellt gefälltes Siliziumdioxid her und liefert es weltweit an führende Unternehmen als Zusatzgeschäft. Gefälltes Siliziumdioxid ist ein Rohstoff, der für die Herstellung von „grünen“ Reifen, Batterien und Füllstoffen unerlässlich ist und sich durch stabiles Wachstum und positive Marktaussichten auszeichnet. Die Übernahme wird den Umsatz und das EBITDA der Qemetica-Gruppe steigern sowie das Produktportfolio und die Aktivitäten der Gruppe diversifizieren. Es handelt sich um eine der größten Transaktionen dieser Art, die ein polnisches Unternehmen in den USA durchgeführt hat. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2024 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigungen durch die Kartellbehörden. Der Prozess zur Erlangung dieser Genehmigungen kann mehrere Monate dauern. Diese Übernahme ist Teil von Qemeticas umfassender Wachstumsstrategie. Im Frühjahr 2024 hat Qemetica bei der Bekanntgabe der Pläne für 2024-2029 potenzielle Übernahmen als Möglichkeit zur Stärkung der Gruppe und zur Suche nach neuen Wachstumsmotoren genannt. „Um Wachstum durch Akquisition zu erreichen, haben wir die Kriterien für die Aufnahme von Gesprächen mit potenziellen Verkäufern definiert. Wir suchten nach einem Unternehmen, in dem wir Mehrwert schaffen, investieren und wachsen können, das in den USA ansässig ist, an dem wir zu 100 % oder mehrheitlich beteiligt sind und das unsere Wertschöpfungskette erweitert. Diese Transaktion erfüllt all diese Kriterien und bringt uns nach der vollständigen Integration des neuen Geschäftsbereichs näher an unsere strategischen Ziele: neue Wachstumsquellen jenseits von Soda zu erschließen, geografische und produktspezifische Diversifizierung zu erreichen und unsere globale Präsenz durch Einnahmen aus neuen Märkten erheblich zu erweitern“, sagt Kamil Majczak, CEO von Qemetica. Qemeticas neues achtes Geschäftsfeld Die Transaktion umfasst die Produktionsanlagen von PPG für gefälltes Siliziumdioxid in Lake Charles, Louisiana, und Delfzijl, Niederlande. Darüber hinaus wird Qemetica Produktions- sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen von PPG in Barberton, Ohio, und Monroeville, Pennsylvania, mieten. Zur Geschäftseinheit für Siliziumdioxid-Produkte gehören rund 400 Mitarbeiter. Die Produktion und der Verkauf von gefälltem Siliziumdioxid wird das achte Geschäftsfeld von Qemetica sein und, gemessen am Umsatz, das zweitgrößte der Gruppe. Innerhalb der Gruppe arbeitet jeder der acht Geschäftsbereiche unabhängig und ist selbst für die Produktion, den Verkauf und die Logistik seiner eigenen Aktivitäten verantwortlich. Die Strategie von Qemetica für 2024-2029 zielt darauf ab, die Unabhängigkeit der einzelnen Geschäftsbereiche zu erhöhen. Durch die Integration eines Herstellers von gefälltem Siliziumdioxid in das Anlagenportfolio der Gruppe erweitert Qemetica seine Wertschöpfungskette. Qemetica ist einer der größten europäischen Lieferanten von Silikaten, einem für die Siliziumdioxidproduktion erforderlichen Rohstoff, der aus Soda hergestellt wird. Qemetica ist zudem einer der führenden Soda-Hersteller in der Europäischen Union. Diese Transaktion ist auch ein Beispiel für vertikale Integration, bei der ein Unternehmen verschiedene Stufen der Produktionskette verantwortet. Durch diese Übernahme wird Qemetica in der Lage sein, mehr Spezialchemikalien anzubieten, die von Blue-Chip-Kunden zur Herstellung von Endprodukten wie modernen „grünen“ Reifen verwendet werden. „Die Eingliederung des erworbenen Unternehmens wird es uns ermöglichen, unsere Produktpalette zu diversifizieren und in neue internationale Märkte zu expandieren. Es wird auch ein Schritt hin zu einer gleichmäßigeren Verteilung der Einnahmen und Gewinnquellen innerhalb der Gruppe sein. Das Geschäft mit gefälltem Siliziumdioxid wird das zweitgrößte sein, und der Anteil der in Nordamerika erzielten Einnahmen wird über 10 % liegen, während der Anteil der Einnahmen aus Polen unter 40 % fallen wird. Dies ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau eines globalen Chemiekonzerns mit polnischen Wurzeln“, sagt Marcin Puziak, CFO von Qemetica. Bei der Vorbereitung und Durchführung der Transaktion wird Qemetica von BNP Paribas, Bain & Company, Greenberg Traurig sowie von KPMG, Gide, ERM und AON unterstützt. Die Qemetica-Gruppe ist bisher in sieben Geschäftsbereichen tätig: Herstellung von Soda, Siedesalz, landwirtschaftliche Lösungen, Polyurethan-Schaumstoffe, Silikate und Glas sowie Schienentransportdienstleistungen. Qemetica verfügt über neun Produktionsstätten in Polen und Deutschland sowie über Vertriebsgesellschaften im Bereich Pflanzenschutz in mehreren europäischen Ländern. Das Unternehmen beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter. # # # Dazugehöriges Bildmaterial finden Sie nachfolgend zum Download: Bild Bildunterschrift: Kamil Majczak, CEO von Qemetica, freut sich mit diesem Schritt die globale Präsenz Qemeticas zu steigern und den US Markt zu betreten. Die Nutzung dieses Fotos für redaktionelle Zwecke ist honorarfrei, unter Beachtung des Urheberrechts (Foto: Qemetica) Folgen Sie Qemetica Deutschland auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/qemetica-deutschland/ # # # Über Qemetica (ehemals CIECH) Qemetica, früher bekannt als CIECH, ist ein internationaler Chemiekonzern mit einer starken Position auf den globalen Märkten. Das Unternehmen ist der zweitgrößte Hersteller von Soda und Backsoda in der Europäischen Union und einer der größten Hersteller von Siedesalz. Zudem ist Qemetica führender Anbieter von Natriumsilikat in Europa sowie ein bedeutender Hersteller von Pflanzenschutzmitteln und Polyurethan-Schaumstoffen. Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten in Polen, Deutschland und Rumänien und beschäftigt EU-weit mehr als 3.000 Mitarbeiter, darunter etwa 670 in Deutschland. Im Jahr 2007 übernahm Qemetica das Staßfurter Sodawerk in Sachsen-Anhalt. Dort betreibt das Unternehmen auch ein Energiewerk und eröffnete 2021 eine der modernsten und umweltfreundlichsten Salzherstellungsanlagen Europas. Diese Anlage, die neben der bestehenden Sodafabrik und dem Energiewerk errichtet wurde, festigte Qemeticas Position als einer der führenden Hersteller von Siedesalz auf dem europäischen Markt. Seit Beginn ihrer Präsenz in Deutschland hat die Chemiegruppe Investitionen im Wert von über 400 Millionen Euro in ihre Anlagen in Staßfurt abgeschlossen. Mit Hauptsitz in Polen versendet Qemetica seine Produkte weltweit und trägt zur Herstellung von täglich benötigten Produkten in der Bau-, Automobil-, Landwirtschafts-, Chemie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie bei. Das Unternehmen verbindet ein modernes Geschäftskonzept mit der Berücksichtigung einer nachhaltigen Entwicklung und ist seit 2020 Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen – der weltweit größten Initiative für sozial, ökologisch und wirtschaftlich verantwortungsbewusste Unternehmen. Mit der Namensänderung im Juni 2024 beginnt Qemetica ein neues Kapitel in ihrer Geschichte, mit einem verstärkten Fokus auf Klimaschutz, der Nutzung nachhaltiger Ressourcen und der Stärkung ihrer Marktposition durch Innovation und strategische Partnerschaften. Als Alleineigentümerin der Qemetica-Aktien fungiert KI Chemistry.

Anna Weimer

Public Relations

T: +49 (6032) 3459 - 25

E: anna.weimer@itms.com Qemetica Group

Miroslaw Kuk

Group PR Director

T: +48 723 66 86 86

