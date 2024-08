Startseite Gesund und gestärkt durch Herbst und Winter Pressetext verfasst von TextDesign Tony... am Do, 2024-08-29 11:50. Gesund und gestärkt durch Herbst und Winter

Der Herbst bringt oft Erkältungen und eine Verschlechterung chronischer Beschwerden mit sich. Doch das muss nicht sein: Ein Gesundheitsaufenthalt in einem der fünf Kurorte des Bäderlands Bayerische Rhön – Bad Bocklet, Bad Kissingen, Bad Brückenau, Bad Königshofen und Bad Neustadt – kann das Immunsystem stärken und für mehr Vitalität in der kalten Jahreszeit sorgen. Nutzen eines Gesundheitsaufenthalts: Die Kombination aus frischer Luft, kompetenten Anwendungen und wohltuender Entspannung bietet ideale Bedingungen, um Körper, Geist und Seele zu stärken. Die kühle, klare Luft im UNESCO Biosphärenreservat Rhön fördert die Durchblutung, regt die Sauerstoffaufnahme an und unterstützt den Aufbau der Abwehrkräfte. Die historischen Prachtbauten bilden eine einzigartige Kulisse für die modernen Gesundheitsangebote. Diese helfen oftmals nicht nur bei der Linderung chronischer Beschwerden, sondern auch bei der Prävention von Erkältungen. Gesundheitstipps für Herbst und Winter:

• Regelmäßige Bewegung: Spaziergänge und Wanderungen in der frischen Luft stärken das Immunsystem.

• Wärmende Wellness: Besuche in Thermen und Saunalandschaften helfen, die Atemwege zu reinigen und den Körper zu entspannen.

• Kulturelle Erholung: Der Besuch von Kulturveranstaltungen stärkt den Geist und baut Stress ab. Ein Aufenthalt im Bäderland Bayerische Rhön ist somit die perfekte Möglichkeit, gestärkt und gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Tipps für den Aufenthalt im Bäderland Bayerische Rhön Die fünf Kurorte im Bäderland Bayerische Rhön wollen die Gesundheit ihrer Gäste er-halten, fördern oder soweit möglich wieder herstellen. Doch welches Bad ist für wen das Richtige? „Interessierte sollten sich im ersten Schritt die Angebotsschwerpunkte und Indikationen der Bäder anschauen“, empfiehlt Thomas Beck, Sprecher des Bäderlandes Bayerische Rhön. Dann genügt ein Anruf oder eine Mail, denn jeder Kurort steht gerne für eine unverbindliche Beratung zur Verfügung. Und getreu dem Motto „In einem Bad zu Gast – in fünf Bädern zu Hause“ können Gäste während ihres Aufenthalts einfach mal auf Entdeckungsreise durch die nahe beieinander liegenden fränkischen Gesundheitsoasen gehen. Hier einige Anregungen: Tag 1 Staatsbad Bad Bocklet

Klein und fein liegt das Staatsbad Bad Bocklet idyllisch in den Saaleauen umgeben von rauschenden Wäldern, ideal für alle, die intensive Erholung suchen. Herzstück des Mineral- und Moorbads bildet der wunderschöne Kurpark in Form einer Bischofsmütze. Rund um den Kurpark gruppieren sich übersichtlich und auf kurzen Wegen die Kureinrichtungen aus der Biedermeierzeit. Blickfang ist der Brunnenbau mit der Balthasar-Neumann-Quelle, der eisenhaltigsten Quelle Deutschlands. Beliebt ist Bad Bocklet neben der klassischen Kur bei Freunden von authentischem Ayurveda. Zahlreiche Therapeuten aus dem indischen Kerala wenden hier zuverlässig und engagiert diese sanfte Naturheilmethode an. www.badbocklet.de Tag 2 Staatsbad Bad Kissingen

Ganz in der Nähe von Bad Bocklet erwartet Deutschlands bekanntester Kurort und Teil der UNESCO-Welterbestätte ‚Great Spa Towns of Europe‘ Bad Kissingen seine Gäste. Die Innenstadt besticht durch ihr historisches Kurgartenensemble mit Regentenbau, Arkadenbau sowie der Wandel- und Brunnenhalle. Wohltuend für die Seele sind Spaziergänge durch die weitläufigen Gärten und Parks, wie den Rosengarten mit plätschernden Multimedia-Brunnen, sowie eine Fahrt mit dem Dampferle auf der Saale. Ein besonderes Erlebnis ist das Heilwasser-Tasting mit den sympathischen Brunnenfrauen, denn allein in Bad Kissingen sprudeln sieben Quellen. Durch seine sieben Heilquellen und Naturmoor-Anwendungen entwickelte sich Bad Kissingen im Laufe der Jahrhunderte zu einem hochmodernen, medizinisch bestens ausgestatteten Gesundheitsstandort. www.bad-kissingen.de Tag 3 Staatsbad Bad Brückenau

Das Staatsbad Bad Brückenau begeistert durch seinen nostalgischen Charme der imposanten historischen Gebäude, der Naturidylle und perfekten Kombination aus Medical Wellness und traditionellen Therapien. Dem Zeitgeist entsprechend sind die Traditionelle Chinesische Medizin und das Heilfasten mit Wohlfühl-Faktor weitere Schwerpunkte des Mineral- und Moorheilbades. Das Heilwasser sprudelt wunderschön inszeniert in der modernen Heilquellen Lounge. Die Stadt Bad Brückenau erweitert das Gesundheitsprogramm um weitere wertvolle Heilquellen und gesundheitsfördernde Angebote. www.staatsbad.de, www.bad-brueckenau.de Tag 4 Bad Königshofen

Fränkisch-gemütlich wird es in der Festungsstadt Bad Königshofen. Gäste erleben hier das Zusammenspiel von unberührter Natur, wohltuenden Mineralquellen und der Möglichkeit sportlicher und kultureller Aktivitäten. Die 2024 eröffnete neue Trink- und Wandelhalle präsentiert die zwei Mineralheilquellen Regius und Urbani. Das Gesundheits- und Erlebnisbad FrankenTherme mit dem ersten Natur-Heilwasser-See Deutschlands bildet das Herz der Kurstadt. www.frankentherme.de Tag 5 Bad Neustadt

Nummer Fünf im Bunde des Bäderlandes Bayerische Rhön ist Bad Neustadt. Der Mix aus kompetenter Kurbetreuung, medizinisch höchstem Standard, Bewegung und Entspannung sowie einem abwechslungsreichen Freizeit- und Kulturprogramm machen die Stadt mit einem reichen Einkaufsangebot zu einem der modernsten Gesundheitsstandorte Deutschlands. Ein idealer Gastgeber für alle, die Prävention und Gesunderhaltung suchen, Sport lieben und gerne in der Natur sind.

www.bad-neustadt-erleben.de Tag 6

Die herrliche Kulisse für die fünf Kurorte im Bäderland Bayerische Rhön bildet das UNESCO Biosphärenreservat Rhön mit einer fantastischen Mittelgebirgslandschaft, geprägt von einzigartiger Flora und Fauna. Zu den beliebtesten Ausflugszielen zählen der Kreuzberg und das Schwarze Moor. www.rhoen.info Tag 7

Ganz schön viel erlebt in den letzten Tagen im Bäderland Bayerische Rhön? Dann ist jetzt Zeit für einen erholsamen Ausklang an einem der sicherlich gefundenen Lieblingsorte. INFO www.baederland-bayerische-rhoen.de, Facebook, Instagram

