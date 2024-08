Startseite Neues Wandbild "Leuchtturm am Sylter Ellenbogen" Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-08-29 06:52. Der Fotograf und Mediengestalter Asmus Steinmann freut sich, die Veröffentlichung seines neuesten Wandbildes "Leuchtturm am Sylter Ellenbogen" bekannt zu geben. Soltau, 28.08.2024 - Der Fotograf und Mediengestalter Asmus Steinmann freut sich, die Veröffentlichung seines neuesten Wandbildes "Leuchtturm am Sylter Ellenbogen" bekannt zu geben. Dieses Kunstwerk ist am Strand des Sylter Ellenbogens entstanden. Der Panoramablick führt über die Dünenlandschaft zum Leuchtturm List Ost, dem hellen und feinen Sandstrand bis zum Meer. Die Fotografie wurde im Anschluss mit Texturen und Pastelltönen bearbeitet. Das Motiv ist als Alu-Verbundplatte Wandbild auf der Website des Künstlers www.wandbildkunstwerke.de erhältlich. Über den Ellenbogen auf Sylt: Der Lister Ellenbogen erstreckt sich als schmale, sichelförmige Landzunge in die Nordsee. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe der Ortschaft List auf Sylt und stellt den nördlichsten Punkt

in Deutschland dar. Die Landschaft ist geprägt von weitläufigen Sandstränden, hohen Dünen und ausgedehnten Salzwiesen, die eine Heimat für viele seltene Pflanzen- und Tierarten bieten. Der Ellenbogen ist durch die natürlichen Kräfte von Wind, Wasser und Sand entstanden, die über Jahrtausende hinweg die Küstenlinie formten. Über Asmus Steinmann: Asmus Steinmann ist 1980 in Hamburg geboren. Er ist über den Beruf als Mediengestalter zur Fotografie gelangt. Der Künstler verbringt viel Zeit in der Natur und sieht in ihr die Möglichkeit und Chance - sinngebende Antworten auf tiefgreifende Fragen des Lebens zu erhalten. Diese Inspiration möchte er in seinen Bildern widerspiegeln und zum Ausdruck bringen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Wandbildkunstwerke

Herr Asmus Steinmann

Marktstraße 31-33

29614 Soltau

Deutschland fon ..: 0162 6083649

web ..: https://www.wandbildkunstwerke.de

