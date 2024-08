Startseite "Die große Maus-Show" - Kinder fragen, Erwachsene staunen! Am 31.08., 20:15 Uhr im Ersten. Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-08-29 06:43. "Die große Maus-Show" mit den Gästen Annette Frier, Wincent Weiss, Christoph Maria Herbst, Smudo, Felix Neureuther und Jana Ina Zarrella. Moderation: Esther Sedlaczek. Vom Original kaum zu unterscheiden: Geklonte Stimmen, erzeugt von künstlicher Intelligenz, können mächtig für Verwirrung sorgen. Auch bei der großen Maus-Show. Solche Fakes faszinieren den 12-jährigen Kerem - und bringen ihn ins Grübeln: Wie kriege ich raus, was wirklich echt ist? Endlich ist es wieder Zeit für die Samstagabendshow rund um die MAUS mit Gastgeberin Esther Sedlaczek. Deutschlands verrückteste Familienshow kommt mit einer neuen Ausgabe voller faszinierender Rätsel und einem neuen Namen: "Die große Maus-Show" (früher: Frag doch mal die Maus)! Gäste: Annette Frier, Wincent Weiss, Christoph Maria Herbst, Smudo, Felix Neureuther und Jana Ina Zarrella Ein richtig skurriles Hobby haben Olivia und Maximilian: Gackernde Hühner streunen durch ihren Garten. Und sie kennen ihre Tiere besser als so mancher Meerschweinchenbesitzer. Die verblüffendsten Hühner-Geheimnisse präsentieren Olivia und Maximilian in der Show. Nur die überraschendsten Kinderfragen schaffen es auf den Maus-Stundenplan: Wie gut schmeckt eine Suppe aus Kuhfüßen? Warum verirren sich Maulwürfe nicht in ihren Gängen? Und wie viele Sportler schaffen es, ein Auto zwei Meter in die Luft zu ziehen, wenn ein Flaschenzug ihnen dabei hilft? Viel zu raten für die prominenten Gäste. Die glasklaren Antworten kommen - wie immer - von den Experten aus der "Sendung mit der Maus": Für Siham El-Maimouni, Armin Maiwald, Ralph Caspers und Christoph Biemann ist kein Rätsel zu groß und kein Experiment zu schwer. Ganz neu: Zwei Maus-Duelle in einer Sendung! Und was für welche: Eine Opernsängerin will lauter sein als eine Kettensäge. Und auf einer extrem hohen Hängebrücke kämpfen ein Kletterer und ein Läufer bis zur totalen Erschöpfung um den Sieg. "Die große Maus-Show" - am Samstag, 31.8.2024 um 20:15 Uhr im Ersten und auf Abruf in der ARD Mediathek. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Foolproofed GmbH

