Startseite FairToner als einer von Deutschlands Online-Königen 2024 ausgezeichnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-28 15:50. Der Onlinehandel ist hart umkämpft. Hier können nur solche Unternehmen punkten, die nicht nur attraktive Preise anbieten, sondern auch die Kunden und Kundinnen mit einem Höchstmaß zufriedenstellen. Das Zeitschriftenportal BILD hat in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut ServiceValue im Zeitraum von Juli bis August 2024 eine Untersuchung durchgeführt, bei welcher Kunden und Kundinnen angeben sollen, welchen Vorteil Ihnen das Angebot bestimmter Onlinehändler gegenüber der Konkurrenz bietet. Im Ergebnis darf sich auch FairToner.de (https://www.fairtoner.de/) zu Deutschlands Online-Königen 2024 zählen. 1.475 Unternehmen aus 75 Branchen wurden untersucht Für Unternehmen ist es immer von Interesse, wie diese bei den Kunden und Kundinnen ankommen. Die Zufriedenheit bemisst sich auch danach, ob es beim Online-Kauf gewisse Vorteile gegenüber der Konkurrenz gibt. Im Rahmen der Untersuchung von Bild und ServiceValue wurden 179.160 Verbraucherurteile von 1.475 Unternehmen aus 75 Branchen herangezogen und näher untersucht. Die Befragungen fanden über ein Online-Access-Panel statt, wobei die Frage "Inwieweit stimmen Sie bei den folgenden Anbietern zu, dass sie bei einem Verkauf von Waren und / oder Dienstleistungen über das Internet einen klaren Vorteil gegenüber anderen Internet-Anbietern haben?". Kunden und Kundinnen sollten hierbei diesen Vorteil vor, während und nach einer Online-Bestellung bei einem Händler darlegen. Diesbezüglich wurde eine Antwortskala entwickelt: -1 = stimme voll und ganz zu

-2 = stimme zu

-3 = stimme eher zu

-4 = stimme eher nicht zu

-5 = stimme nicht zu

-= kann ich nicht beurteilen / keine eigene Erfahrung Die Auswertung von ServiceValue Ausgehend von der fünfstufigen Antwortskala wurde für jedes Unternehmen einer bestimmten Branche ein Mittelwert errechnet. Dieser Mittelwert ist Grundlage für das branchenübergreifende Ranking, aber auch für das jeweilige Branchenranking. Alle Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche besser als der Gesamtmittelwert über alle anderen Marktbegleiter abschneiden, erhalten die Auszeichnung "Hoher Kundenvorteil". Diejenigen Unternehmen, die in ihrer Gruppe über dem Durchschnitt liegen, können sich über die Auszeichnung "Sehr hoher Kundenvorteil" freuen. Dabei gibt es noch Unternehmen, welche in ihrer Branche die beste Beurteilung erreichen, sodass diese mit dem "Höchsten Kundenvorteil" ausgezeichnet werden. Die Rankings mit Stand 19.08.2024 sind bis August 2025 gültig. FairToner hat höchsten Kundenvorteil erreicht In der Branche "Drucker & Zubehör" hat es FairToner geschafft, mit einem Mittelwert von 2,50 die Auszeichnung "Höchster Kundenvorteil" zu erreichen. Die Studie zu Deutschlands Online-Königen 2024 kann online nachgelesen werden. Wir freuen uns natürlich über dieses Ergebnis und sehen uns bestätigt, dass sich Kundinnen und Kunden auf unserer Webseite wohlfühlen. Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller. Firmenkontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260

https://www.fairtoner.de Pressekontakt

