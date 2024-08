Motiviert ins neue Schuljahr mit Inspirations-Trainer David Kadel

Nachhilfeinstitut Studienkreis verschenkt eine Ratgeberbroschüre und zeigt sieben Videotipps vom Inspirations-Trainer

Motiviert ins neue Schuljahr

Nach der langen Ferienzeit fällt es vielen Schülerinnen und Schülern schwer, in den Schulmodus umzuschalten. Verständlich, dass die Aussicht, jeden Tag früh aufzustehen, Matheaufgaben zu lösen und Englisch-Vokabeln zu büffeln, häufig nicht besonders motivierend ist. Wie Motivation und Schule dennoch gut zusammenpassen können, steht in einem neuen Ratgeber des Nachhilfeinstituts Studienkreis. Die 48-seitige Gratis-Broschüre mit dem Titel "Motiviert zum Lernerfolg - Die besten Tipps für Familien" gibt es jetzt gratis in vielen Nachhilfeschulen des Studienkreises - solange der Vorrat reicht. Der Ratgeber steht auch digital unter studienkreis.de/motiviert-zum-lernerfolg (https://www.studienkreis.de/infothek/gratis-broschueren/motiviert-zum-le...) als kostenloser Download bereit.

Lernen im "Flow"

Mithilfe des Ratgebers lernen Schülerinnen und Schüler herauszufinden, was sie antreibt und wie bedeutend eigene Ziele für motiviertes Lernen sind. Ebenso wichtig zu wissen: Was stört meine Motivation und wie kann ich Störfaktoren abschalten? Die hohe Kunst ist das Lernen im sogenannten "Flow". Der Ratgeber erklärt, wie Jugendliche in diesen mentalen Zustand gelangen, in dem Lernen auf einmal mühelos wird - und was Selbstwirksamkeit, Kontrolle und Kompetenz damit zu tun haben. "Sich belohnen, Pausen machen, Routinen schaffen: Es gibt viele Möglichkeiten, mit denen sich Schülerinnen und Schüler selbst motivieren können", erklärt Thomas Momotow vom Studienkreis. "Aber auch Eltern können ihren Teil dazu beitragen, dass Sohn oder Tochter das Lernen leichtfällt. Dabei ist es wichtig, dass die Eltern ihren Kindern Vertrauen schenken, Interesse an dem zeigen, was sie in der Schule machen, und ihnen Feedback geben. Das muss nicht immer Lob sein, auch konstruktive Kritik kann hilfreich sein."

Inspirations-Trainer David Kadel gibt Tipps

Im Interview gibt der bekannte Inspirations-Trainer David Kadel Einblicke in die Geheimnisse der Motivation. Kadel hat mit Jürgen Klopp, David Alaba, Marco Rose und vielen anderen Fußballgrößen einige inspirierende Buch- und Filmprojekte produziert. Aber auch an Schulen ist der Autor und Kabarettist unterwegs. Dort macht er Schülerinnen und Schülern Mut und weckt ihre Begeisterung - auch fürs Lernen. Mit dem Studienkreis hat David Kadel sieben kurze Videos produziert, in denen er den Kindern und Jugendlichen erklärt, was ihnen dabei hilft, inspiriert und motiviert zu sein. Die Videos sind gratis anzuschauen auf studienkreis.de/inspiriert-und-motiviert. "Was macht mich stark?", "Was ist Selbstbewusstsein?", "Was begeistert und inspiriert mich?" - und was haben Glaubenssätze, Selbsterkenntnis und Haltung damit zu tun? Das sind einige der Fragen, um die es in den Videos geht. Wer mehr über David Kadel erfahren möchte, kann ihn an der Seite von Gastgeber Max Kade in der aktuellen Folge des Studienkreis-Podcasts "Die letzte Reihe" (studienkreis.de/die-letzte-reihe) (https://www.studienkreis.de/infothek/podcast/) erleben.

"Wir hoffen, dass es Schülerinnen und Schülern mit diesen motivierenden Videotipps etwas leichter fällt, ins neue Schuljahr zu starten", sagt Thomas Momotow. "Und dass die Tipps in unserem Ratgeber für Eltern hilfreich sind, die ihre Kinder dabei unterstützen wollen."

