Startseite Trade-In-Aktion von Cambium Networks und der ICS Group: Netzwerkmodernisierung für die Logistikbranche Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-28 09:22. Eine zuverlässige und flächendeckende moderne Netzwerklösung stellt in der Lager- und Logistikbranche sowie in der Intralogistik eine wichtige Basis für digitalisierte und automatisierte Prozesse dar. So erfordert die Vernetzung verschiedener Geräte, Anlagen und Maschinen für Datentransfers in Echtzeit, IoT-Anwendungen oder Machine-to-Machine (M2M)-Kommunikation eine Abdeckung des gesamten Geländes mit High-Speed-Internetverbindungen. WLAN und Richtfunk sind als Wireless-Netzwerklösung optimal geeignet für den Einsatz in der Lager- und Logistikbranche. Um Geschäftskunden aus der Logistik und Intralogistik die Möglichkeit zu geben, ihre Netzwerkinfrastruktur zu modernisieren, bieten Cambium Networks und die ICS Group eine Trade-In-Aktion an. Die Aktion bietet die attraktive Möglichkeit, gebrauchte Hardware herstellerunabhängig gegen moderne Neugeräte von Cambium Networks einzutauschen. Gerichtet ist die Trade-In-Aktion an Unternehmen, die wegen in die Jahre gekommener WLAN-Hardware unter unzureichenden Netzwerk-Bandbreiten und lückenhaftem Roaming leiden und daher ihre Netzwerkinfrastruktur modernisieren möchten. Interessierte Kunden können von der ICS Group die Gutschriftfähigkeit der alten Geräte prüfen sowie ein unverbindliches Projektangebot zur Modernisierung des Netzwerks erstellen lassen. Auch eine Vor-Ort-WLAN-Analyse sowie individuelle Konzeptionen sind möglich. Die Aktion ist bis 31. Dezember 2024 gültig und richtet sich ausschließlich an Kunden aus dem Geschäftsumfeld. Es können nur Hardware-Komponenten in die Aktion einbezogen und ausgetauscht werden, die sich noch in einem funktionsfähigen Zustand befinden und für die zudem eine erfolgreiche Restwertermittlung durchgeführt werden kann. Geräte, die defekt oder beschädigt sind, sind von der Aktion ausgeschlossen. Die genaue Höhe der Tauschprämien richtet sich nach dem Hersteller, dem Modell und dem Zustand der Geräte. Weitere Informationen zur Trade-In-Aktion gibt es unter https://www.cambiumnetworks.com/de/blog/trade-in-aktion-mit-ics-group/. Eine Anfrage an die ICS Group mit näheren Informationen zu ihren Altgeräten können interessierte Unternehmen unter https://campaigns.ics-group.eu/trade-in stellen. Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert. Firmenkontakt

