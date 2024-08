Startseite Silicon Valley Europe übernimmt Social-Media-Plattform DICOO, treibt Expansion voran und wächst auf über 500 Mitglieder Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-28 08:54. Relaunch der Plattform für Mitte September angekündigt Darmstadt, 28. August 2024 - Das europaweit renommierte IT-Cluster Silicon Valley Europe (https://silicon-valley-europe.com) hat heute die Übernahme der Social-Media-Plattform DICOO bekannt gegeben. Die Akquisition unterstreicht die strategische Ausrichtung von Silicon Valley Europe, zur führenden Orientierungs- und Matchmaking-Plattform für den deutschen und europäischen Mittelstand zu avancieren. DICOO, eine Plattform mit über 12.000 Nutzern und 1.400 Unternehmen, von denen rund 85 % aus dem IT-Sektor stammen, passt perfekt in das Portfolio von Silicon Valley Europe. Ein strategischer Schritt in Richtung Expansion

Die Übernahme von DICOO ist ein weiterer Meilenstein in der Wachstumsstrategie von Silicon Valley Europe, die von der AMC MEDIA Network GmbH & Co. KG in Darmstadt betrieben wird. Nach der Akquisition des Digitalmagazins DIGITAL FUTUREmag stellt dieser Schritt eine signifikante Erweiterung des Angebots dar, um Unternehmen aus der IT-Branche in Europa besser zu vernetzen und zu fördern. "Mit der Übernahme von DICOO stärken wir unsere Position als zentrale Plattform für Innovation, Zusammenarbeit und Networking im IT-Sektor und bieten unseren Mitgliedern wertvolle Zusatzleistungen", erklärt Michael Mattis, CEO von Silicon Valley Europe. Fokus auf Kernmarke und erweiterte Funktionen für Nutzer

Im Zuge der Übernahme wird die Markenpräsenz von DICOO in die Kernmarke Silicon Valley Europe integriert. Alle bisherigen Nutzer der Plattform werden in den kommenden Wochen detailliert über die Neuerungen informiert. Ihnen stehen künftig zahlreiche exklusive Zusatzleistungen zur Verfügung, darunter eine Vorteilswelt für Mitglieder, eine Matchmaking-Funktion sowie eine Pay-per-Lead Basismitgliedschaft.

Die Plattform wird darüber hinaus durch zahlreiche neue Funktionen ergänzt, die speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen und deren Vernetzung ausgerichtet sind. Dazu gehören unter anderem die Möglichkeit, eigene Events direkt auf der Plattform durchzuführen, eigene virtuelle Clubs /Gruppen zu erstellen, Live-Video-Chats zu nutzen sowie eine innovative Networking Lounge. Die verteilten Eigentumsverhältnisse werden durch diese Übernahme ebenfalls geklärt. Weiteres Wachstum für Silicon Valley Europe

Mit der Übernahme von DICOO wächst Silicon Valley Europe auf über 500 Mitglieder und festigt damit seine Rolle als zentrale Drehscheibe für die IT-Branche in Europa. "Unser Ziel ist es, das stärkste Netzwerk für IT-Unternehmen in Europa zu schaffen, und die Integration von DICOO ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg", so der CEO weiter. Über Silicon Valley Europe

Silicon Valley Europe ist ein führendes IT-Cluster, das sich der Förderung von Innovation und Zusammenarbeit innerhalb der europäischen Informationstechnologie verschrieben hat. Durch die Bündelung von Talenten, Ressourcen und Ideen trägt das Cluster zur Entwicklung transformatorischer Lösungen für globale Herausforderungen bei.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter Silicon Valley Europe oder kontaktieren Sie uns direkt über unsere Presseabteilung. Über AMC Media Network und das Silicon Valley Europe: Silicon Valley Europe ist das führende IT-Cluster, das darauf abzielt, die europäische IT-Branche zu vernetzen und zu stärken. Das Netzwerk bietet beste Unterstützung für Mitgliedsunternehmen, fördert die Zusammenarbeit und Bildung und strebt an, die Wettbewerbsfähigkeit der IT-Industrie in Europa zu steigern. AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG bietet als Veranstalter und Community-Betreiber regional und bundesweit mehr als 1.000 KundInnen mediale Plattformen, Großveranstaltungen und Unternehmernetzwerke. Dazu gehören neben der dikomm - Zukunft Digitale Kommune u.a. die Anwender-Kongressmessen Thema Digitalisierung für den Mittelstand DIGITAL FUTUREcongress, Provide-Tech und die Leadership-Digital. https://amc-media-network.de

