Mara Davis bedankt sich mit dieser Pressemeldung bei Luis F. Plata

Mountain View, 27.08.2024 - Anfang August 2024 wurde TTPCG DATING SERVICES ® von der "Organisation Disability, so what?" in Lansing, Michigan ausgezeichnet. TTPCG® wurde von seinem Franchise-Nehmer (https://ttpcg-franchise-eu.us/) Luis F. Plata für die jährliche Auszeichnung vorgeschlagen. Diese Auszeichnung wird Unternehmen zur Anerkennung als Arbeitgeber oder Franchise-Geber dafür verliehen, wenn Menschen mit Handicap, so wie Luis F. Plata, wieder voller Lebensfreude sind und über ein hohes Einkommen verfügen. Wie ein Motorradunfall ein Leben verändern kann Am 4. Juli 2021 hatte Luis F. Plata einen Motorradunfall mit seiner Harley. Der damals 29-jährige Servicemonteur aus Salem der Hauptstadt des US-Bundesstaates Oregon freute sich an diesem Sonntag mit seiner Frau Dorsy auf die Tour mit ihren zwei Maschinen auf einer unvergleichlich schönen Strecke dem Oregon Coast Highway, der sich an der Küste des US-Bundesstaates Oregon zwischen Brookings und Astoria entlang schlängelt. Einer der Höhepunkte sind die gewaltigen Dünen in der Oregon Dunes National Recreation Area. Aus heiterem Himmel kam das Unglück Luis fuhr mit seiner Maschine hinter seiner Frau Dorsy. Er kam mit seiner Harley in einer Kurve vom Highway ab, stürzte in einen Abhang und blieb liegen. Luis zog sich bei dem Unfall einen Wirbelbruch zu. Er wurde sofort in eine Klinik gebracht und schnell von einem Ärzteteam operiert. Nach der Operation war die Hoffnung von Luis und seiner Frau Dorsy gross, dass das Gefühl in Luis Beinen wieder zurückkehrt, aber das hat sich leider nicht bewahrheitet. Als Rollstuhlfahrer kann Luis als Servicemonteur nicht mehr arbeiten Durch einen Zufall erfuhr Luis, dass TTPCG DATING SERVICES ® (https://modulweask.blogspot.com/) in Oregon eine Franchise-Partnerschaft anbot. Die Eheleute Plata waren beide fasziniert davon, dass Luis als TTPCG-Franchise-Nehmer von zu Hause aus seinem Rollstuhl heraus online Singles auf Partnersuche beraten kann. Besonders, dass er zu keiner Umschulung reisen musste, da TTPCG DATING SERVICES ® die Einarbeitung zum Franchise-Nehmer nach Hause auf den PC liefert. Am 3. Oktober 2022 wurde Luis Franchise-Partner von TTPCG® und hat bis heute viele Singles beraten und zum erträumten Partnerglück verholfen.

Als Dank schlug Luis F. Plata der "Organisation Disability, so what?" vor, die jährliche Auszeichnung seinem Franchise-Geber TTPCG® zu verleihen. Bei der darauffolgenden Recherche der Organisation zeigte sich, dass TTPCG® schon zahlreichen Menschen mit Handicap eine angenehme sichere Arbeit in vielen Ländern rund um die Erdkugel gab. Die Eheleute Plata sind heute wieder sehr glücklich dank TTPCG® Luis sagt, durch seine Arbeit, welche ihm ein wesentlich besseres Einkommen beschert, wie er als Servicemonteur hatte und die Arbeit, welche er trotz seines Handicaps problemlos von zu Hause ausführen (https://fbttpcg.blogspot.com/) kann, hat er wieder Lebensfreude und das Gefühl zu etwas gebraucht zu werden. Mara Davis, Chairman and CEO der TTPCG® bedankt sich mit einer Pressemeldung des Journalisten Jacob Brewster, welche in viele Sprachen übersetzt in vielen Ländern erscheint, bei Luis F. Plata für seine erfolgreiche Mitarbeit und dafür, dass er zu dieser begehrten Auszeichnung für ihr Unternehmen in Lansing, Michigan beitrug.

