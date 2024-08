Startseite Innovative Batterietechnologie: Safion GmbH präsentiert Inspectrum.10-5 ES Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2024-08-27 10:23. Die Safion GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich der Batterieanalytik, stellt ihr neuestes Produkt vor: Inspectrum.10-5 ES. Das hochmodernes Produkt ermöglicht eine schnelle und präzise Bewertung von Batteriezellen und setzt neue Maßstäbe in der Qualitätssicherung für die Batterieindustrie. Effiziente und präzise Batteriezellenanalyse Das Inspectrum.10-5 ES ist speziell darauf ausgelegt, detaillierte Einblicke in die elektrochemischen Eigenschaften von Batterien zu liefern. Die Lösung richtet sich insbesondere an Hersteller und Entwickler von Batteriezellen, die auf präzise Diagnosewerkzeuge angewiesen sind, um die Leistung, Lebensdauer und Sicherheit ihrer Produkte zu optimieren. "Mit Inspectrum.10-5 ES bieten wir eine Lösung, die nicht nur die Genauigkeit und Geschwindigkeit in der Batteriezellendiagnose steigert, sondern auch neue Möglichkeiten zur Optimierung der Zellproduktion eröffnet", erklärt Dr.-Ing Alexander Gitis, Geschäftsführer der Safion GmbH. Neue Maßstäbe in der Qualitätssicherung Das Inspectrum.10-5 ES kombiniert fortschrittliche EIS Messung mit intelligenter Software, um tiefgreifende Einblicke in die Zellstruktur und das elektrochemische Verhalten zu ermöglichen. Insbesondere für den Einsatz in der R&D bietet Inspectrum.10-5 ES eine hohe Skalierbarkeit und Effizienz. Zu den Kernfunktionen zählen:

Echtzeit-Diagnose: Schnelle Erkennung von Zellfehlern und Abweichungen im Produktionsprozess.

Hohe Messgenauigkeit: Detailgenaue Analyse der elektrochemischen Parameter, auch bei hochkomplexen Zellstrukturen.

Benutzerfreundlichkeit: Intuitive Softwareoberfläche und umfassende Datenauswertungsmöglichkeiten. Über Safion GmbH Die Safion GmbH mit Sitz in Aachen ist spezialisiert auf innovative Lösungen im Bereich der Batteriediagnose. Mit einem erfahrenen Team aus Ingenieuren und Wissenschaftlern entwickelt das Unternehmen Technologien, die die Energiewende aktiv unterstützen und die nächste Generation von Energiespeichersystemen ermöglichen.

