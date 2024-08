Startseite Claroty: Strategische Zusammenarbeit mit Amazon Web Services zum Schutz cyber-physischer Systeme Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-08-27 09:35. Kooperation ermöglicht SaaS-basiert Asset-Transparenz, Exposure Management, Netzwerkschutz, sicheren Zugang und Bedrohungserkennung für cyber-physische Systeme Claroty, Spezialist für die Sicherheit von cyber-physischen Systemen (CPS), und Amazon Web Services (AWS) haben eine mehrjährige strategische Zusammenarbeit vereinbart. Das Strategic Collaboration Agreement (SCA) unterstreicht das gemeinsame Ziel, Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen, indem sie das volle Potenzial der Cloud ausschöpfen: durch die branchenorientierte CPS-Schutzplattform von Claroty sowie die skalierbare, zuverlässige und sichere Cloud-Infrastruktur von AWS. Cyber-physische Systeme wie Betriebstechnik (OT), industrielles Internet der Dinge (IIoT), Internet der medizinischen Dinge (IoMT) und Unternehmens-IoT werden zunehmend mit IT-Netzwerken und der Cloud verbunden. Dies bringt zwar enorme Produktivitätsvorteile und Kosteneinsparungen mit sich, setzt CPS aber auch Cyberrisiken aus, die sich auf die nationale Sicherheit, die wirtschaftliche Stabilität sowie die Gesundheit und Umwelt auswirken können. Um das ideale Gleichgewicht zwischen der Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Verringerung des CPS-Risikos herzustellen, setzen immer mehr Unternehmen auf SaaS-basierte Cybersicherheitslösungen, die speziell für ihre spezifischen CPS-Anforderungen entwickelt wurden. Claroty nutzt seine Branchenerfahrung in der Fertigung, im Gesundheitswesen und in anderen kritischen Infrastrukturbereichen und bietet eine umfassende Asset-Transparenz und eine breite Palette an Lösungen, wie Exposure Management, Netzwerkschutz, sicheren Zugang und Bedrohungserkennung. Mit der SaaS-Plattform xDome, die nativ auf der AWS-Architektur aufbaut, erhalten gemeinsame Kunden alle Vorteile der Skalierbarkeit, Flexibilität und Einfachheit der Cloud sowie einen maßgeschneiderten Schutz für alle mit der Cloud verbundenen CPS-Anlagen und Netzwerke. "Die Claroty xDome-Plattform war dank ihrer skalierbaren Architektur auf AWS extrem einfach einzurichten", erklärt Sam Thomas, OT Technical Specialist des britischen Getränkeherstellers Britvic. "Mit xDome konnten wir den Server innerhalb von zwei Stunden installieren und mit der Datenerfassung beginnen. Die erhaltenen Daten ermöglichten es uns, schnell auf Probleme zu reagieren, die wir in unserer Umgebung noch gar nicht bemerkt hatten." Jeff Kratz, Vice President of AWS Worldwide Public Sector Industry Sales, erklärt: "Da immer mehr große Unternehmen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor auf die Cloud umsteigen, ist die Gewährleistung der Sicherheit von cyber-physischen Systemen in ihren Kernnetzwerken und Edge-Standorten zur Priorität geworden. Wir freuen uns, mit Claroty zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden die hochmodernen, auf AWS-basierten CPS-Cybersicherheitslösungen von Claroty zur Verfügung zu stellen." "Der Schutz cyber-physischer Systeme variiert recht stark je nach Branche. Die Absicherung einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) in einer Fertigungsanlage hat beispielsweise ganz andere Anforderungen und Parameter als die eines MRT-Geräts in einem Krankenhaus", sagt Stephan Goldberg, Vice President of Business Development von Claroty. "Daher ist die Branchenorientierung das Herzstück unseres Geschäfts. Hierdurch ermöglichen wir unseren Kunden die effektive Verbesserung ihrer CPS-Sicherheitslage. Darüber hinaus gibt ein umfassender CPS-Schutz Unternehmen die nötige Sicherheit, um diese geschäftskritischen Systeme in die Cloud zu verlagern. Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit AWS auszubauen und gemeinsam Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Cyber- und Betriebsresilienz auszubauen." Claroty unterstützt Unternehmen bei der Absicherung von cyber-physischen Systemen (CPS) in Industrie- (OT), Healthcare- (IoMT) und Unternehmensumgebungen (IoT), also im erweiterten Internet der Dinge (XIoT). Die einheitliche Plattform des Unternehmens lässt sich in die bestehende Infrastruktur der Kunden integrieren und bietet eine umfassende Palette an Funktionen für Transparenz, Risiko- und Schwachstellenmanagement, Bedrohungserkennung und sicheren Fernzugriff. Claroty wird von den weltweit größten Investmentfirmen und Anbietern von Industrieautomation finanziert und von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com. Firmenkontakt

