Startseite Luminea Home Control WLAN-Akku-Leuchtkugel mit RGBW-LEDs Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-08-27 09:11. Ambientes Licht bequem per App und Sprachbefehl gesteuert - 16 Leuchtfarben und Warm- bis Tageslichtweiß sowie Farbkombinationen

- Bis zu 10 Stunden Leuchtdauer mit nur einer Akkuladung

- Kostenlose App "ELESION" für weltweite Lichtsteuerung

- Kompatibel zu Alexa, Google Assistant und Siri

- Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

- Spritzwassergeschütztes Gehäuse nach IP54 Mit der WLAN-Akku-Leuchtkugel (https://www.pearl.de/mtrkw-12113-wlan-akku-leuchtkugeln-rgbw.shtml) von Luminea Home Control (https://www.pearl.de/ar-2-650.shtml) lassen sich leuchtende Akzente in

verschiedenen Farben und Helligkeitsstufen setzen, wahlweise einfarbig oder mit Farbwechsel, sanft

gedimmt oder in voller Leuchtkraft. Der Betrieb erfolgt netzunabhängig über einen integrierten Akku, was eine flexible Platzierung im

Wintergarten, auf der Terrasse oder als Wegbeleuchtung ermöglicht. Auch eine Aufhängung an

beliebigen Orten wie Bäumen ist mit dem mitgelieferten Befestigungshaken und Seil möglich. Per App "ELESION" kann die Lichtkugel weltweit gesteuert werden. Über das Display des Mobilgeräts

lassen sich Leuchtmodi, Farben und Helligkeit einstellen sowie Ein- und Ausschaltzeiten

programmieren. Die Steuerung kann auch per Sprachbefehl über Siri, Alexa oder den Google Assistant

erfolgen. Durch die Vernetzung mit anderen kompatiblen Geräten über die App ist eine zentrale Steuerung des

Smart Homes möglich. Darüber hinaus besteht eine Kompatibilität zu den Systemen Smart Life und

Tuya, so dass bestehende Smart-Home-Geräte in das System integriert und gemeinsam gesteuert

werden können. - Ideal für den Innen- und geschützten Außenbereich

- 16 Leuchtfarben und Warm- bis Tageslichtweiß (3000 - 6500 K) sowie Farbkombinationen einstellbar

- Dimmbare Helligkeit: bis zu 576 Lumen

- WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

- Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Steuern von Lichtfarbe, Helligkeit und

Leuchtmodus sowie für Timer-Einstellungen

- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Leuchtkugel per Amazon Echo, Google

Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

- Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt

per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

- Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte

gleichzeitig, zum gemeinsamen Einschalten von Leuchtkugeln, Gartenstrahlern u.v.m.

- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf

Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

- Schnell installiert: einfach aufstellen oder per Befestigungs-Haken und Seil aufhängen

- Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP54

- Integrierter Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 10 Stunden Leuchtdauer, lädt per USB (Netzteil

bitte dazu bestellen)

- Maße (Ø x H): 30 x 29 cm, Gewicht: 1.100

- Leuchtkugel inklusive USB-Ladekabel (Hohlstecker auf USB Typ A), Seil (1,4 m), Befestigungs-

Haken und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107408394 Preis: 30,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8357-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8357-3320.shtml Auch als 2er-Set erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set WLAN-Akku-Leuchtkugeln, RGBW-LEDs, App, 576 lm, IP54, Ø 30 cm (https://www.pearl.de/a-ZX8405-3320.shtml) Variante mit 40 cm:

Luminea Home Control WLAN-Akku-Leuchtkugel mit RGBW-LEDs und App, 576 lm, IP54, Ø 40 cm (https://www.pearl.de/a-ZX8359-3320.shtml) - EAN: 4022107408424 Preis: 48,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8359-625

