Tattoos & Piercings: Akzeptanz in Kultur und Beruf

Die Wahrnehmung und Akzeptanz von Tattoos und Piercings wandelt sich: Was einst als rebellisch galt, wird heute als Kunst und Selbstausdruck betrachtet. Entdecken Sie im neuen GRIN-Sammelband "Die Akzeptanz von Tattoos und Piercings in der Gesellschaft. Über Tätowierungen im Job, im Christentum und in der indischen Kultur" (https://www.grin.com/document/1443240), im Januar 2024 erschienen, wie sich die Einstellungen entwickeln und was das für die Zukunft bedeutet.

Wie unterscheidet sich die Akzeptanz von Tattoos und Piercings zwischen den Generationen, Kulturen und im Berufsleben? Der vorliegende Sammelband beleuchtet die vielschichtigen Perspektiven und kulturellen Nuancen der Körperkunst. Er erkundet die spirituellen und ästhetischen Dimensionen in der indischen Kultur und die kontrastreiche Beziehung zum Christentum. Was sagen Bibelstellen über Tattoos? Welche Bedeutung haben Henna, Mehndi und Bindi im Hinduismus? Und wie werden Tattoomotive geschlechtsspezifisch interpretiert?

Körperkunst als Spiegel der Gesellschaft und Identität

Ein weiterer zentraler Aspekt des Werkes ist die Untersuchung der Akzeptanz von Tätowierungen im Polizeivollzugsdienst. Dafür werden die Richtlinien für das äußere Erscheinungsbild von Polizeibeamt:innen sowie rechtliche und gesellschaftliche Implikationen dieser Vorschriften analysiert. Folgend wird untersucht, wie Piercings im Beamtentum zu Diskriminierung führen können, was aufschlussreiche Perspektiven auf die Personalauswahlpraktiken und die dahinterliegenden Beweggründe ermöglicht.

Der Sammelband "Die Akzeptanz von Tattoos und Piercings in der Gesellschaft" spricht eine breite und vielschichtige Leserschaft an. Von Sozialwissenschaftler:innen, Kulturanthropolog:innen, Religionswissenschaftler:innen, Studierenden und Akademiker:innen, bis hin zu HR-Professionals, Jurist:innen und einem kulturinteressierten Publikum. Diese Diversität in der Zielgruppe unterstreicht die gesellschaftliche Relevanz des Themas und die vielfältigen Perspektiven, die in diesem Band erörtert werden.

Das Buch ist im Januar 2024 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-964-87733-8).

