Startseite Der Traum vom Online-Autokauf - und die fiesen Tricks der Betrüger Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-08-26 10:12. Der perfekte Deal oder der perfekte Betrug? Im Gespräch mit Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt in Berlin Die Digitalisierung hat den Autokauf revolutioniert. Plattformen wie Mobile.de, Autoscout24 oder eBay Kleinanzeigen ermöglichen es, Traumwagen bequem von zu Hause aus zu suchen. Doch der Weg zum neuen Fahrzeug kann tückisch sein. Der Fall der Familie O. zeigt, wie schnell man beim vermeintlichen Schnäppchen ins Netz skrupelloser Betrüger geraten kann. Familie O. und der Traum vom Schnäppchen Die Geschichte der Familie O. beginnt wie viele andere: auf der Suche nach einem günstigen Familienauto. Beim Stöbern auf einer bekannten Plattform stießen sie auf ein Angebot, das zu schön schien, um wahr zu sein. Ein nahezu neuer Wagen, Baujahr 2019, 6.500 Kilometer Laufleistung und 4.000 Euro unter dem Marktwert. Die Euphorie war groß, als Herr O. den Verkäufer kontaktierte, der nicht nur freundlich und zuvorkommend war, sondern den Preis sogar noch um weitere 800 Euro senkte. Der Haken: Der Wagen stand nicht wie angegeben am Tegernsee, sondern in Berlin, da die Mutter des Verkäufers dort unerwartet im Krankenhaus lag. Die erste Falle: Vertrauen erwecken Die nächste Bitte des Verkäufers wirkte plausibel: eine Kopie des Personalausweises, um den Kaufvertrag vorab auszufüllen. Herr O., der bereits das Schnäppchen vor Augen hatte, willigte ein. Doch als er im Gegenzug nach einer Kopie der Zulassungspapiere fragte, wurde dies unter dem Vorwand möglicher Internetbetrüger abgelehnt. Ein geschickter Schachzug, um Zweifel zu zerstreuen und Vertrauen zu erwecken. Der zweite Akt: Das Hinhalten Am vereinbarten Tag reiste Familie O., Vater, Mutter und zwei Kinder, mit dem Zug nach Berlin, erhielten jedoch eine kurzfristige Nachricht vor Ankunft am Hauptbahnhof: Die Mutter des Verkäufers benötige dringend Betreuung, weshalb sich der Termin zum frühen Abend verschiebt. Geduldig wartete die Familie am verabredeten Ort, ohne zu wissen, dass sie beobachtet wurden. Erst nach Stunden fühlte sich der Verkäufer sicher genug und verabredete sich für ein Treffen an einem noch unauffälligeren Ort. Es war bereits dunkel. Aber anstatt des Verkäufers erschien der Ehefrau, weil ihr Mann ja bei der Mutter bleiben müsste, und zeigte den Wagen und ließ die Familie eine Probefahrt machen. Die Familie war so froh, dass der Termin überhaupt noch stattfand, dass sie nicht skeptisch wurde. Alles schien perfekt, der Wagen entsprach den Erwartungen. Der finale Schlag: Der Betrug Der Kaufvertrag wurde unterzeichnet, das Geld wechselte den Besitzer, und Familie O. fuhr zwar spät, aber glücklich nach Hause. Doch am nächsten Tag kam das böse Erwachen: Bei der Zulassungsstelle stellte sich heraus, dass die Papiere gefälscht waren und das Auto in Polen gestohlen worden war. Die Versuche, den Verkäufer zu kontaktieren, scheiterten. Die angegebenen Daten waren falsch, das Telefon abgeschaltet. Warum es jeden treffen kann Die Geschichte der Familie O. ist kein Einzelfall. Betrüger werden immer raffinierter. Sie nutzen gefälschte Webseiten, gestohlene Dokumente und professionelle Täuschungsmethoden, um Vertrauen zu gewinnen. Die Opfer sind oft gutgläubige Menschen, die sich von einem vermeintlichen Schnäppchen blenden lassen. Skepsis als bester Schutz "Skepsis ist der beste Schutz vor solchen Betrügereien", sagt Dr. Schulte, erfahrener Rechtsanwalt, bei ihm melden sich täglich betrogene Opfer. Warum sollte ein Fahrzeug weit unter Marktwert angeboten werden? Warum wird ein Treffen immer wieder verschoben? Weshalb soll eine Anzahlung geleistet werden, bevor das Auto besichtigt wurde? Käufer sollten stets hinterfragen, warum ein Verkäufer so viel Vertrauen verlangt und ob das Angebot realistisch ist. Juristische Tipps vom erfahrenen Anwalt 1. Treffen am Wohnort des Verkäufers: Seriöse Verkäufer haben nichts zu verbergen und treffen sich bereitwillig an ihrer Wohnanschrift.

2. Überprüfung der Dokumente: Achten Sie auf Rechtschreibfehler und unübliche Angaben in den Zulassungspapieren. Stimmt die ausstellende Behörde mit den eingetragenen Daten überein?

3. Identitätsnachweis: Lassen Sie sich den Personalausweis des Verkäufers zeigen und prüfen Sie, ob das Foto passt. Vorläufige Ausweise können leicht gefälscht sein.

4. Polizei einschalten: Kündigen Sie an, das Fahrzeug bei der Polizei überprüfen zu lassen. Allein diese Drohung kann oft dubiose Verkäufer abschrecken. Der Speditions-Trick Ein besonders häufiger und perfider Trick ist das Angebot, das Auto per Spedition zu liefern. Der Käufer soll eine Anzahlung leisten, um das Fahrzeug zu sichern. Der Verkäufer verspricht, das Auto zu schicken, und im Falle von Nichtgefallen könne es zurückgeschickt werden. Doch das Fahrzeug existiert nicht, und das Geld ist weg. Schwarze Scharfe nutzen das Internet: Online-Autokauf, ein Traum mit Risiken Der Online-Autokauf bietet viele Vorteile, birgt aber auch erhebliche Risiken. Betrüger nutzen jede Gelegenheit, um gutgläubige Käufer zu täuschen. Wer ein vermeintliches Schnäppchen entdeckt, sollte stets skeptisch bleiben und alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Denn der Traum vom günstigen Auto kann schnell zum Albtraum werden. Schlussfolgerung: Vorsicht und Skepsis sind unerlässlich Die Geschichte der Familie O. mahnt zur Vorsicht. Es kann jeden treffen, und die Betrüger sind immer einen Schritt voraus. Doch mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen und einer gesunden Portion Misstrauen können Sie sich vor den fiesen Tricks der Betrüger schützen und sicher Ihren Traumwagen finden. Der Autokauf sollte kein Glücksspiel sein - informieren Sie sich, bleiben Sie wachsam und lassen Sie sich nicht blenden. Autor: Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt ABOWI Law ist Ihre spezialisierte Kanzlei für Betrug beim Autokauf. Geleitet von Dr. Thomas Schulte, einem erfahrenen Rechtsanwalt, bekannter Verbraucherschutzanwalt mit über 30 Jahren Berufserfahrung im allgemeinen Zivilrecht, bietet ABOWI Law Mandanten bundesweit kompetente rechtliche Unterstützung an. Seit 1995 widmet sich Dr. Schulte mit Leidenschaft und Engagement der rechtlichen Beratung in zivilrechtlichen Auseinandersetzungen und hat dabei zahlreiche Klienten erfolgreich vertreten. Firmenkontakt

