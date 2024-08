Startseite Rosenstein & Söhne Rollbare digitale Warmhalteplatte Silikon Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-08-26 10:12. Speisen und Lebensmittel zuverlässig warmhalten - Digitale Wärmematte aus lebensmittelechtem Silikon

- Übersichtliches LED-Display Eine vielseitige Lösung für die Küche: Die digitale Warmhalteplatte aus Silikon (https://www.pearl.de/mtrkw-12555-digitale-waermematten-aus-silikon.shtml) von Rosenstein & Söhne (https://www.pearl.de/ar-2-58.shtml)

dient als zuverlässige Wärmequelle, sei es zum Warmhalten von zubereiteten Speisen oder zum

optimalen Gären von Teig. Sie verfügt über drei einstellbare Temperaturstufen, die eine präzise

Anpassung an verschiedene Anwendungen ermöglichen. Auch für das Auftauen von Tiefkühlkost und

das Erhitzen von Getränken ist die Matte bestens geeignet. Die Bedienung erfolgt über eine Touch-Steuerung, die durch ein gut lesbares LED-Display ergänzt wird.

Nach Gebrauch lässt sich die Matte leicht reinigen und platzsparend zusammenrollen. - Digitale Wärmematte: aus lebensmittelechtem Silikon

- Geeignet zum Aufwärmen und Warmhalten von Speisen, Gären von Teig sowie Auftauen von Tiefkühlware

- Noppen an der Unterseite (ca. 1 cm hoch) verhindern direktes Aufliegen auf dem Tisch

- Leicht zu reinigen: abwischbare Oberfläche

- Platzsparend zusammenrollbar

- Stromversorgung: 230 Volt

- Maße:61 x 40 x 1,9 cm, Gewicht: 1,48 kg

- Wärmematte inklusive Kabel, Klettverschlussband und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107433327 Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6442-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6642-3011.shtml Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Rosenstein & Söhne 2er-Set, Rollbare, digitale Warmhalteplatte Silikon, 55 - 100 °C, 61 x 40cm (https://www.pearl.de/a-ZX6763-3011.shtml)

Rosenstein & Söhne 4er-Set Rollbare, digitale Wärmematte, Silikon, 55 - 100 °C, 61 x 40cm (https://www.pearl.de/a-ZX6764-3011.shtml) Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/fd6zNLrdaYQQxTt PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

