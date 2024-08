Startseite Energie für den guten Zweck: E WIE EINFACH spendet eigenen Stromverbrauch der Festivals PAROOKAVILLE und San Hejmo für guten Zwe Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-08-26 10:12. - Das E WIE EINFACH Powerhaus auf dem PAROOKAVILLE und SAN HEJMO Festival machte Energie für Besucher:innen erlebbar

- E WIE EINFACH rechnete den für das Powerhaus verbrauchten Strom in Euro um, rundete den Betrag auf und spendet nun 15.000 Euro an die Organisation Zukunftsmusik e.V. (Köln) Unbeschwert tanzen, feiern, frei sein und eine gute Zeit haben - dieses Gefühl ließ der Energieversorger E WIE EINFACH auf dem PAROOKAVILLE und SAN HEJMO Festival aufleben. Mit seinem Powerhaus machte E WIE EINFACH Energie auf kreative Weise erlebbar und begeisterte die Besucher mit der Powerhaus-DJ-Crew auf einem spektakulären LED-Dancefloor. Der Energieversorger verfolgte dabei das Ziel, den Festivalgästen eine unvergessliche Zeit zu ermöglichen und zugleich seiner Verantwortung für Nachhaltigkeit gerecht zu werden: So wurde der gesamte Stromverbrauch des Powerhauses in Euro umgerechnet und bereits zum zweiten Mal an die Organisation Zukunftsmusik e.V. gespendet. Dabei kamen rund 15.000 Euro zusammen (von E WIE EINFACH aufgerundet), die dem gemeinnützigen Verein aus Köln zugutekommen. Zukunftsmusik e.V. setzt sich seit 2017 für die musikalische Bildung sozial benachteiligter Kinder ein und generiert Spendengelder durch vielfältige Aktionen, die gleichzeitig zur Nachhaltigkeit beitragen. Der Kernansatz, um Spenden zu generieren, liegt in der Organisation von Pfandsammelaktionen auf Musikfestivals - initial gestartet und seitdem jährlich umgesetzt wurde diese Aktion bei dem PAROOKAVILLE und dem SAN HEJMO Festival. E WIE EINFACH

