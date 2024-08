Startseite Hamburg Plan B. Regen Ade. Neuer Service für Fotoshootings Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-08-26 09:53. Kostenloser Location-Wechsel bei Regen für Fotoshootings in Hamburg. Hamburg, 26.08.2024 - Octopus Your Photo- and Film Production Company erweitert sein Serviceangebot in Hamburg mit einem neuen, innovativen Konzept "Hamburg Plan B. Regen Ade". Kunden, die ein Fotoshooting in Hamburg buchen, können bei Regen einmalig und kostenfrei in die zentral gelegenen Downtown Studios wechseln, um ihre Produktion ohne Unterbrechung fortzusetzen. Dieser Service bietet eine hohe Produktionssicherheit, die besonders in der unberechenbaren Wetterlage Hamburgs von entscheidendem Vorteil ist. Octopus setzt damit einen neuen Standard in der Branche und bietet eine innovative Lösung, die bisher einzigartig ist. Weitere Informationen zu Fotoproduktionen und unserem neuen Service in Hamburg finden Sie auf unserer Website: octopus-international.de/fotoshooting-hamburg Über Octopus Your Photo- and Film Production Company: Octopus ist ein führender Anbieter für Foto- und Filmproduktionen mit globalem Service und Standorten in den wichtigsten Städten weltweit. Über Octopus Your Photo- and Film Production Company: Octopus ist ein führender Anbieter für Foto- und Filmproduktionen mit globalem Service und Standorten in den wichtigsten Städten weltweit. Kontakt

Octopus GmbH

Foke Funk

Arndtstraße 25

22085 Hamburg

040 6077469 10

http://www.octopus-international.de