Startseite Bike+Ride-Anlagen digital verwaltet - Schleswig-Holsteins Städte und Gemeinden setzen auf Book-n-Park Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-08-23 13:52. Förderprogramm ermöglicht großen Schritt in Richtung Mobilitätswende Darmstadt, 23.08.2024 - Städte und Kommunen stehen vor der Herausforderung, den innerstädtischen Verkehr zu entlasten, CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig den Bürgern attraktive Alternativen zum Auto anzubieten. Mit modernen Bike+Ride-Anlagen haben Städte und Gemeinden die Möglichkeit, einen entscheidenden Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten. Wie sich die digitale Verwaltung mit Book-n-Park effizient und zukunftssicher realisieren lässt, zeigen aktuelle Projekte an den Bahnhöfen Schleswig-Holsteins, gefördert durch den Schleswig-Holsteinischen Verkehrsverbund NAH.SH. Das aktuelle Bike+Ride-Programm in Schleswig-Holstein macht deutlich, wie moderne Mobilitätskonzepte erfolgreich umgesetzt werden können. Mit einer Förderung von 1 Million Euro werden aktuell zahlreiche moderne Bike+Ride-Anlagen in verschiedenen Städten errichtet. "Kommunen müssen moderne Lösungen etablieren, um Mobilitätshubs zu organisieren und den Umstieg zwischen Verkehrsmitteln zukunftsorientiert zu gestalten", sagt Michael Schaab, Geschäftsführer der Green Mobility Solutions GmbH. "Wie unsere Projekte in Schleswig-Holstein zeigen, sind Bike+Ride-Anlagen mit digitaler Verwaltungslösung besonders attraktiv für Städte und Kommunen, die ihre Infrastruktur nachhaltig und wirtschaftlich ausbauen möchten. Gerade die Kommunen Schleswig-Holsteins mit Pendler-Bahnhöfen profitieren enorm davon." Book-n-Park ermöglicht digitales Parkraummanagement von Bike+Ride-Anlagen Um den Zugang zu den Bike+Ride-Anlagen inklusive Sammelschließanlagen mit integrierten Schließfächern zu steuern, kommt Book-n-Park zum Einsatz. Die digitale Parkraum- und Zugangssteuerung bietet Städten und Kommunen diverse Vorteile bei der Verwaltung ihrer Bike+Ride-Anlagen. Durch den Einsatz von Book-n-Park können Verantwortliche den Zugang zu Parkplätzen, Fahrradstellplätzen und Schließanlagen zentral, effizient und flexibel steuern. Darüber hinaus lassen sich auf Nutzerseite Stellplätze und Schließfächer einfach per Smartphone reservieren. Dies ermöglicht nicht nur eine bessere Auslastung und Verwaltung der vorhandenen Infrastruktur, sondern auch eine einfache Anpassung an sich ändernde Bedürfnisse der Nutzer. Zudem bietet die digitale Steuerung eine erhöhte Sicherheit durch kontrollierten Zugang und lückenlose Nachverfolgbarkeit. "Mit Book-n-Park reduzieren wir den Verwaltungsaufwand für Kommunen erheblich und sorgen dafür, dass die Betriebskosten niedrig bleiben", sagt Michael Schaab. "Gleichzeitig profitieren die Nutzer von einer komfortablen und modernen Lösung, die den Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel zusätzlich attraktiv macht." Ein Beispiel aus der Praxis: Auf dem Weg zur Mobilitätswende In Schleswig-Holstein zeigen aktuelle Projekte, wie die Mobilitätswende konkret umgesetzt wird. In mehreren Gemeinden sind Bike+Ride-Anlagen des NAH.SH bereits im Betrieb, viele weitere Projekte, wie zum Beispiel an den Bahnhöfen Tornesch und Ulzburg-Süd, sind derzeit in der Realisierung. Das Beispiel Schleswig-Holsteins zeigt, wie Städte und Kommunen im ganzen Land von diesen modernen Lösungen profitieren können - unabhängig von ihrer Größe oder ihren individuellen Anforderungen.

Mehr zu den Projekten in Schleswig-Holstein erfahren Sie hier: www.book-n-park.de/bike-and-ride-in-schleswig-holstein (https://www.book-n-park.de/bike-and-ride-in-schleswig-holstein). Die Green Mobility Solutions GmbH beschäftigt 15 Mitarbeiter und wurde 2018 in Darmstadt aus einem Projekt der Technischen Universität Darmstadt gegründet: Das eigene Campusparken wurde erfolgreich revolutioniert. GMS entwickelt, fertigt und betreibt Smart-Mobility-Lösungen. Schwerpunkte liegen in den Bereichen Firmen-Parkraummanagement, Elektromobilität und Mobilitäts-Hubs. GMS ermöglicht es, Parkplätze mit Parkbügeln und Zugänge wie Schranken, Türen, Rolltore, Schließfächer und Fahrradboxen digital anzusteuern. Über die zentrale Parkraumsteuerung Book-n-Park lassen sich alle Komponenten auf einem Dashboard verwalten und vom Nutzer einfach online reservieren. Weitere Infos unter: https://book-n-park.de/. Firmenkontakt

