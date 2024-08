Startseite Hochwertige Spielplatzgeräte aus Holz für sichere und kreative Spielflächen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-08-23 12:11. Robuste und kreative Spielplatzgeräte aus Holz von OBRA-Design Die Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG, bekannt unter dem Markennamen OBRA-Design, ist seit Jahrzehnten ein führender Hersteller von Spielplatzgeräten . Mit einem Fokus auf Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit setzt das Unternehmen auf die Fertigung von Spielplatzgeräten aus Holz, die sowohl die Kreativität der Kinder fördern als auch den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Holz als Material bietet nicht nur eine natürliche Optik, sondern überzeugt auch durch seine Robustheit und Langlebigkeit, die für die Nutzung im Außenbereich essenziell ist. Spielplätze sind zentrale Orte der Begegnung und des gemeinsamen Spielens für Kinder jeden Alters. OBRA-Design hat sich darauf spezialisiert, Spielplatzgeräte zu entwickeln, die den vielfältigen Bedürfnissen von Kindern gerecht werden und gleichzeitig zur physischen und geistigen Entwicklung beitragen. Ob klassische Schaukeln, innovative Klettergerüste oder fantasievolle Spielhäuser - jedes Produkt wird sorgfältig geplant und aus hochwertigen Materialien gefertigt, um ein sicheres und spannendes Spielerlebnis zu gewährleisten. Ein wesentliches Merkmal der Spielplatzgeräte aus Holz ist die Verwendung von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Das Unternehmen legt großen Wert auf ökologische Verantwortung und verwendet nur Hölzer, die nach strengen Umweltstandards gewonnen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Spielplatzgeräte nicht nur langlebig und sicher sind, sondern auch umweltfreundlich. Die natürliche Beschaffenheit des Holzes verleiht den Spielgeräten eine warme, einladende Atmosphäre und fügt sich harmonisch in jede Landschaft ein. Sicherheit steht bei OBRA-Design an erster Stelle. Alle Spielplatzgeräte werden nach den aktuellen europäischen Normen gefertigt und regelmäßig geprüft, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Die Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG arbeitet eng mit Experten zusammen, um sicherzustellen, dass alle Geräte den Anforderungen moderner Spielplatzgestaltung entsprechen. Dies umfasst nicht nur die sichere Konstruktion der Geräte, sondern auch die Auswahl geeigneter Materialien, die den hohen Beanspruchungen im täglichen Spielbetrieb standhalten. Neben der hohen Qualität und Sicherheit der Produkte legt OBRA-Design großen Wert auf individuelle Lösungen. Jeder Spielplatz ist einzigartig, und daher bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die auf die spezifischen Anforderungen und Wünsche der Kunden abgestimmt sind. Von der Planung über die Produktion bis hin zur Installation - OBRA-Design bietet einen umfassenden Service, der keine Wünsche offen lässt. Die Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG hat sich als zuverlässiger Partner für Kommunen, Schulen, Kindergärten und private Kunden etabliert. Mit einem breiten Sortiment an Spielplatzgeräten und einem starken Fokus auf Qualität und Sicherheit trägt das Unternehmen maßgeblich zur Schaffung sicherer und inspirierender Spielräume bei. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: OBRA Design, Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG

