Job-Portale werden aussterben!

Herwig Erlacher gewinnt Mitarbeiter ausßerhalb von Job-Portalen. Trotz der Vielzahl an Jobportalen stehen immer mehr Unternehmen vor der Herausforderung, qualifiziertes Fachpersonal zu finden. Der Wiener Unternehmensberater Mag. Herwig Erlacher (https://herwigerlacher.com/) hat dieses Problem erkannt und eine innovative Lösung für eine nachhaltige Mitarbeitergewinnung entwickelt, die den aktuellen Anforderungen entspricht. Mit speziellen Job-Funnels gelingt es Erlacher, gezielt Fachkräfte aus verschiedenen Branchen für seine wachsende Kundschaft in der gesamten DACH-Region zu rekrutieren. Im Vergleich zu herkömmlichen Jobportalen liegt die Erfolgsquote dabei deutlich höher, da die Jobanzeigen direkt an potenzielle Bewerber weitergeleitet werden. "Das ist ein echter Wendepunkt, da die aktive Jobsuche überflüssig wird. Besonders jüngere Bewerber haben kein Interesse mehr daran, sich durch zahlreiche Jobportale und deren Anzeigen zu klicken. Direktanzeigen zeigen hier deutlich bessere Ergebnisse. Der Erfolg bestätigt uns: In kürzester Zeit finden wir für jeden Kunden die passenden Fachkräfte", erklärt Erlacher (https://herwigerlacher.com/impressum/) die Vorteile seiner neuen Methode zur Personalgewinnung. Die speziell entwickelten Job-Funnels erfassen dabei nicht nur die Qualifikationen der Bewerber, sondern stellen sicher, dass sie auch die Werte und die Unternehmenskultur des jeweiligen Unternehmens teilen. "Unser Erfolg zeigt, dass es der beste Weg ist, Werte und Unternehmenskultur in den Mittelpunkt der Personalgewinnung zu stellen, um langfristige Mitarbeiterbeziehungen aufzubauen", betont der Wiener Unternehmensberater Herwig Erlacher (https://he-brands.com/impressum/) die Ausrichtung seiner Methode.

