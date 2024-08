Startseite Ein bezauberndes Kinderbuch voller Abenteuer und Freundschaft Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-08-23 09:50. Wie ist Blau von Margarete Jahn Das zauberhafte Kinderbuch "Wie ist Blau" entführt junge Leser:innen auf eine spannende Reise in eine magische Welt. Die liebevollen Illustrationen der Autorin Margarete Jahn tragen zusätzlich zur magischen Atmosphäre des Buches bei und lassen die fantasievollen Abenteuer der vier Freunde lebendig werden, während sie durch eine Welt voller Wunder und Freundschaft reisen. Kundenstimme: "Über die Freude, 'das Blaue' zu schenken, über Freundschaft, über die Bereitschaft, Freunden zu helfen, bis zum Verzicht auf eigene Wünsche, um eine gute Tat zu vollbringen. Sehr schöne, originelle Illustrationen. Werde es auf jeden Fall am nächsten Kindergeburtstag verschenken. " Die Geschichte

In "Wie ist Blau " machen sich vier Freunde auf den Weg, die geheimnisvolle fliegende Insel zu finden, um einer Freundin zu helfen. Ob sie diese finden und wie sie belohnt werden, davon erzählt diese fesselnde Geschichte. Kinder werden nicht nur in eine fantasievolle Welt entführt, sondern lernen auch wichtige Werte wie Freundschaft, Hilfsbereitschaft und das soziale Miteinander. Über die Autorin:

Margarete Jahn hat sich durch zahlreiche Kunstwerke und Ausstellungen weltweit einen Namen gemacht. Nach ihrem Studium der Geschichte und Kunst gewann sie 1981 den Preis der Kunststudenten in Köln. Ihre Werke wurden in Städten wie Krefeld, Duisburg, Düsseldorf, Johannesburg, Kassel, Frankenberg/Edertal, Köln, Japan, Manhattan/New York und Berlin ausgestellt. Neben "Wie ist Blau" hat sie auch das Buch "Sagrei mit Musik", das im Frühling 2024 erschienen ist, geschrieben. Zielgruppe:

Das Buch richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Es vermittelt auf spielerische Weise wichtige Werte wie Freundschaft, Hilfsbereitschaft und den Verzicht auf eigene Wünsche zugunsten guter Taten. Zusätzlich ist das Buch über eine App verfügbar, die Vorleseund Zuhörspaß bietet. Die App enthält kleine, lustige Animationen, illustrative Sounds und eine Vorleserin, die ein- und ausgeschaltet werden kann. Autorin: Margarete Jahn

ISBN: 978-3844293784

Preis: 24,95€

Kaufmöglichkeiten: Amazon (https://www.amazon.de/Wie-ist-Blau-Buch-Kleinvolk/dp/3844293787/) Margarete Jahn Kontakt

