Startseite Ivalua: Strategische Partnerschaft mit BearingPoint Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-08-23 09:36. Implementierung und Support für die Ivalua-Plattform Ivalua (https://ivalua.com/de), ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, hat eine strategische Partnerschaft mit BearingPoint geschlossen. Die internationale Management- und Technologieberatung wird ab sofort gemeinsame Kunden bei der technischen Implementierung und Wartung der Ivalua-Plattform unterstützen. Die beiden Unternehmen werden ab sofort gemeinsame Vermarktungs- und Vertriebsaktivitäten durchführen, Best Practices austauschen und Innovationen bei gemeinsamen Kunden voranzutreiben. Erstes Projekt: DORA-Beratung

Ein erstes Beratungsthema ist die Umsetzung des Digital Operational Resilience Act (DORA), um die Cyber-Resilienz im Einkauf zu stärken. Beide Unternehmen stellen ihre Fachexpertise interessierten Einkäufern erstmals gemeinsam auf dem Insights & Lunch (https://info.ivalua.com/de/events/dora-frankfurt) am 05. September 2024 im Scandic Hafenpark in Frankfurt am Main zur Verfügung. Innovationen schneller zum Kunden bringen

BearingPoint verfügt über branchenübergreifende Erfahrung mit internationalen Transformationsprojekten, Ivalua ist einer der Marktführer im Spend-Management. Beide Unternehmen betreuen seit vielen Jahren zahlreiche internationale Großunternehmen in unterschiedlichsten Märkten. "Mit dieser Partnerschaft ebnen wir unseren Kunden gemeinsam den Weg, durch Innovationen im Einkauf bessere und nachhaltige Geschäftsergebnisse zu erzielen", sagt Jan-Hendrik Sohn, Vice President DACH & CEE von Ivalua und ergänzt: "Ivalua stärkt mit der neuen Partnerschaft zudem seine Marktposition im deutschsprachigen Raum und vergrößert das Ökosystem zertifizierter Partner." Ivalua: BearingPoint vereint Kompetenz und Erfahrung

"Als unabhängiges Beratungsunternehmen stellen wir höchste Ansprüche an die Softwarelösungen, die wir unseren Kunden empfehlen - Ivalua hat uns bereits in mehreren gemeinsamen Projekten überzeugt", sagt Ralf Dillmann, Partner bei BearingPoint. "Wir haben uns für den Ausbau der Zusammenarbeit hin zu einer echten Partnerschaft entschieden, weil wir eine starke konkrete Nachfrage nach Ivalua-Lösungen in der DACH-Region verzeichnen. Außerdem wollen wir Synergien nutzen, um gemeinsam neue Kunden zu gewinnen." "BearingPoint verfügt über umfassendes Beratungs- und Implementierungs-Know-how und nachweislich große Erfolge bei der Umsetzung umfangreicher Source-to-Pay-Projekte", sagt Gabriel Giret, VP Alliances & Academy bei Ivalua. "Wir freuen uns auf den Ausbau unserer Zusammenarbeit, um von BearingPoints Erfahrung und Fachwissen bei der schnellen und effektiven Umsetzung von Innovationen im Beschaffungswesen zu profitieren, die einen messbaren Mehrwert erzielen. Gleichzeitig helfen wir bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften." Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg. Weitere Informationen unter: www.bearingpoint.com/de-de (https://www.bearingpoint.com/de-de). Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und KI-gestützten Spend-Management-Lösungen. Unsere einheitliche Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com . Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ivalua) und X (https://x.com/ivalua). Firmenkontakt

