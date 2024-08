Startseite Blaupunkt®-Ring - Revolutioniert die Gesundheits- und Fitnessüberwachung Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-22 13:10. Blaupunkt stellt den neuesten Durchbruch in der tragbaren Technologie vor - den Blaupunkt®-Ring Light, einen innovativen Schlaf-, Fitness- und Gesundheitstracker, der diskret und effektiv am Finger getragen wird. Dieser kleine, aber leistungsstarke S Blaupunkt®-Ring - Revolutioniert die Gesundheits- und Fitnessüberwachung Blaupunkt stellt den neuesten Durchbruch in der tragbaren Technologie vor - den Blaupunkt®-Ring Light, einen innovativen Schlaf-, Fitness- und Gesundheitstracker, der diskret und effektiv am Finger getragen wird. Dieser kleine, aber leistungsstarke Smart Ring bietet Nutzern eine unvergleichliche Überwachung ihrer Gesundheits- und Fitnessdaten, ohne die Einschränkungen einer herkömmlichen Smartwatch. Hauptmerkmale des Blaupunkt®-Rings: - Schlafüberwachung: Der Blaupunkt®-Ring Light analysiert präzise Schlafmuster und -phasen, einschließlich Tiefschlaf, Leichtschlaf und REM-Schlaf. Die Analyse erfolgt anhand des Pittsburgh Sleep Quality Index und liefert umfassende Daten zur Schlafqualität. - Fitness-Tracking: Das Gerät bietet eine umfassende Erfassung von über 170 Sportarten, die hinsichtlich der Herzfrequenz, Dauer und Kalorienverbrauch aufgezeichnet werden. - Gesundheitsüberwachung: Der Ring überwacht kontinuierlich wichtige Gesundheitsindikatoren wie Herzfrequenz, HRV, Blutsauerstoff, Stresspegel und mehr. Eine frühzeitige Erkennung von potenziellen Gesundheitsproblemen aufgrund einer Schlafapnoe wird durch die permanente nächtliche Blutsauerstoffüberwachung erleichtert. - Menstruationszyklus: Frauen können mit dem Blaupunkt®-Ring Light ihren Menstruationszyklus verfolgen und vorhersagen. - Handy-Fernsteuerung: Durch Gestensteuerung lässt sich mit dem Ring die Kamera des Mobiltelefons auslösen. Vorteile des Blaupunkt®-Rings: - Diskret und Komfortabel: Durch seine kompakte Größe und das Tragen am Finger bietet der Blaupunkt®-Ring eine unauffällige Möglichkeit zur Gesundheitsüberwachung, ideal für den ganztägigen Gebrauch. - Lange Batterielaufzeit: Eine einzelne Ladung hält bis zu einer Woche, abhängig von der Nutzungshäufigkeit und Ringgröße. - Material und Design: Gefertigt aus medizinischem Edelstahl ist der Ring robust, biokompatibel und korrosionsbeständig. - Dauerhaft kostenlose APP: Für den Blaupunkt®-Ring Light steht eine dauerhaft kostenlose, deutschsprachige App für ios und Android zum Download zur Verfügung. Verfügbarkeit: Der Blaupunkt®-Ring Light ist ab Ende August 2024 in limitierter Auflage zum Preis von nur 99,00 EUR erhältlich. Kunden können aus den Farben Schwarz und Silber wählen. Zudem gibt es ein kostenloses Ringgrößen-Testkit, um die optimale Größe herauszufinden. Blaupunkt setzt mit seinen smarten Ringen neue Maßstäbe in der Technologie für Gesundheits- und Fitness-Tracking. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website blaupunkt-ring.de. Über Blaupunkt: Blaupunkt ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochwertiger Technologie in den Bereichen Unterhaltungselektronik und Fahrzeugsysteme, bekannt für seine Innovation und Qualität. skyteam smart solutions GmbH aus dem schwäbischen Schorndorf (bei Stuttgart) ist ein innovatives Entwicklungsunternehmen und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dem Thema Smart Wearables. Kontakt

