LokSpace überzeugt durch Qualität und meldet volle Kurse in NRW bis Jahresende

TriebfahrzeugführerInnen werden gebraucht, ohne sie ist die Verkehrswende nicht zu schaffen. Entsprechende Ausbildungsangebote sind gefragt, besonders bei LokSpace (https://lokspace.com/). Das Unternehmen startet fortlaufend mit neuen Kursen, die Nachfrage ist größer als das Angebot. Ein Grund hierfür ist neben dem Bedarf die Qualität der innovativen, individuellen Ausbildung bei LokSpace, denn nicht alle Angebote auf dem Markt sind derart gefragt.

Siegburg, den 22.08.2024 "Die Nachfrage nach unseren Ausbildungen ist derartig groß, dass wir kaum mit neuen Kursangeboten nachkommen", beginnt Carsten Flohr, Geschäftsführer und Gesellschafter von LokSpace. Aktuell gestartet sind Ausbildungen zum Triebfahrzeug-führerIn in Hagen und Dortmund, in Hamm wird es am 2.9.24 so weit sein.

"Als LokSpace freuen wir uns sehr über diesen großen Zuspruch, der zeigt, dass die Auftraggeber mit der Qualität unserer Leistung zufrieden sind", erläutert Flohr mit Blick auf die hauseigenen digitale Lernplattform, das Kernstück der Ausbildung. Um die hohe Qualität zu halten, macht man sich im Team auch stetig auf die Suche nach neuen Dozenten bzw. Dozentinnen. "Hier schauen wir sehr genau hin, ob es passt, so ist Praxiserfahrung ein absolutes Muss", erläutert die pädagogische Leiterin Daniela Koch.

Die Aufgaben heutiger Lokführer/innen haben wenig mit dem Bild aus vergangenen Tagen zu tun. Die Loks sind mit hochmodernen Cockpits ausgestattet. Und so setzt LokSpace von Beginn an auf eine digitale Ausbildung, die individuell entwickelte hauseigene digitale Lernplattform. Jeder Teilnehmende erhält zu Beginn der Maßnahme einen individuellen Zugang und kann in seinem eigenen Lerntempo üben. Ergänzend bietet LokSpace individuelle Übungsstunden an. Hier kann jeder Teilnehmende seine Fragen stellen, so dass Defizite erst gar nicht aufkommen. Nach der theoretischen Prüfung geht es in die Praxisphase. Vierzig begleitete Fahrten sind zu absolvieren, dann ist man Triebfahrzeugführer oder Triebfahrzeugführerin und kann eigenverantwortlich Loks fahren. Auch hier arbeitet LokSpace zusammen mit NX daran, Vorreiter einer modernen Ausbildung zu sein. Aktuell entwickelt LokSpace ein spezielles Kursmodul, um die späteren TriebfahrzeugführerInnen optimal auf die fahrpraktische Ausbildung bei NX vorzubereiten.

Das Angebot überzeugt die Marktpartner von LokSpace und so saßen in Dortmund am 19.8.24 15 Teilnehmende mit dem Berufsziel TriebfahrzeugführerIn im Schulungsraum. Ausgebildet wird diese Gruppe auf Wunsch des Auftraggebers National Express (NX) ausschließlich stationär. Das gleiche Bild am selben Tag in Hagen, hier waren es 15 Teilnehmende, die einen hybriden Kurs absolvieren. Die Auftraggeber sind hier unterschiedlich, neben Vias, Transdev und NX sitzen auch Teilnehmende, die das Jobcenter oder die Arge dort eingebucht haben. Und so geht es für LokSpace weiter. Anfang September startet der nächste rein stationäre Kurs für NX in Hamm. Alle Teilnehmenden haben unabhängig vom Auftraggeber der Maßnahme nach ihrem Abschluss einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Etwas, das nur selten bei anderen Ausbildungen zu finden ist.

Seit 2019 bildet die LokSpace GmbH zahlreiche Berufe rund um das Eisenbahnwesen für die Verkehrswende aus. Zu den Auftraggebern gehören u. a. die Deutsche Bahn, National Express, TransRegio, LoConnect etc. Um den bundesweit vorhandenen Bedarf an Ausbildungskapazitäten zu decken, startet LokSpace regelmäßig an den verschiedenen Standorten in NRW und neu auch in Ulm mit neuen Ausbildungsangeboten, aber nur dann, wenn man den eigenen Qualitätsanspruch erfüllen kann.

Jeder Teilnehmende erhält zu Beginn der Maßnahme einen individuellen Zugang und kann in seinem eigenen Lerntempo üben. Ergänzend zum Unterricht bietet LokSpace individuelle Übungsstunden an. Hier kann jeder Teilnehmende seine Fragen stellen, so dass Defizite erst gar nicht aufkommen.

Die LokSpace GmbH wurde 2019 von Eisenbahnern mit langjähriger Berufserfahrung mit dem Ziel gegründet, eine verantwortungsbewusste und moderne Ausbildung im Bereich Bahnwesen anzubieten. Ein wichtiger Leistungsbaustein ist die Ausbildung TriebfahrzeugführerInnen in 12 Monaten.

Zentraler Bestandteil der Ausbildungen im Hause LokSpace, ist eine digitale Lernplattform, die nach den Vorstellungen der LokSpace Gründer und den Anforderungen an eine moderne Ausbildung im Bahnwesen entwickelt und konzipiert wurde. Die LokSpace GmbH ist ein durch das Eisenbahn-Bundesamt anerkannter Ausbildungsbetrieb mit vier eigenen Schulungszentren in Siegburg, Hagen, Dinslaken und Ulm. In Zusammenarbeit mit Partnern bietet LokSpace diese Ausbildung an insgesamt 16 Standorten in Deutschland an.

Die LokSpace GmbH gehört zu einem Unternehmensverband, dessen Unternehmen Leistungen rund um das Bahnwesen anbieten.

Firmenkontakt

LokSpace GmbH

Carsten Flohr

Am Turm 22

5732 Siegburg

02331 3769520

www.lok-space.de

Pressekontakt

SC Lötters

Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0228 20947820

www.sc-loetters.de