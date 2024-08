Startseite Neues E-Book vermittelt Überblick zu DSGVO-Pflichten für Unternehmen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-21 16:52. Die EU-Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, regelt seit 2018 alle wichtigen Fragen zum Thema Datenschutz und stellt damit auch die rechtliche Grundlage für alle Maßnahmen und Verpflichtungen dar, mit denen sich Unternehmen in Deutschland, aber auch in der EU und weltweit auseinandersetzen müssen. Ein neues Whitepaper mit dem Titel "Datenschutz im Unternehmen nach den Richtlinien der DSGVO" vermittelt einen umfassenden und kompakten Überblick über die wichtigsten DSGVO-Pflichten für Unternehmen. Autor ist Werner Grohmann, der bereits seit vielen Jahren insbesondere kleine und mittlere Unternehmen in den Bereichen Datenschutz, Datensicherheit und Cloud Security berät. Der Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit liegt dabei darauf, das Bewusstsein für Datenschutz und Datensicherheit zu schärfen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. "Laut Experten sind 88 Prozent aller Datenschutzverletzungen auf Fehler von Mitarbeitern zurückzuführen", erklärt Werner Grohmann bei der Vorstellung des E-Books. "Dieses Ergebnis verdeutlicht eindrucksvoll die Bedeutung von Maßnahmen mit dem Ziel, ein höheres Bewusstsein für Datenschutz in den Unternehmen zu erreichen. Denn nur so können die Fehler eines einzelnen Beschäftigten, die im schlimmsten Fall zu einer Verletzung der DSGVO-Vorgaben mit unter Umständen kostspieligen Konsequenzen für das gesamte Unternehmen führen, vermieden werden." Es geht dabei nicht darum, so Grohmann weiter, Paragraphen herunterzubeten oder auswendig zu lernen, sondern vielmehr darum, die größten Risiken und Gefahren für Unternehmen beim Datenschutz aufzuzeigen. Aus diesem Grund enthält das E-Book auch eine ganze Reihe praxiserprobter Checklisten, die Fach- und Führungskräften dabei helfen, eine "Status Quo" der DSGVO-Konformität des eigenen Unternehmens zu ermitteln. Darauf aufbauend können dann konkrete Maßnahmen abgeleitet werden mit dem Ziel, die DSGVO-Konformität zu optimieren. Das E-Book "Datenschutz im Unternehmen nach den Richtlinien der DSGVO" kann ab sofort kostenlos unter https://www.werner-grohmann.de/#datenschutz angefordert werden. Daten & Fakten

Titel: "Datenschutz im Unternehmen nach den Richtlinien der DSGVO"

Format: E-Book (PDF)

Umfang: 44 Seiten

Erscheinungsdatum: August 2024 Der Unternehmensberater Werner Grohmann unterstützt insbesondere kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland dabei, das Bewusstsein für Datenschutz und Datensicherheit zu stärken und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um Datenschutz und Datensicherheit im Unternehmen zu erhöhen. Kontakt

Werner Grohmann Unternehmensberatung

Werner Grohmann

Basler Strasse 115

79115 Freiburg

+49 171 416 3297

