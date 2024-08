Startseite MSC Kreuzfahrten Balkonkabinen-Angebot mit Flug Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-21 16:37. Besonderes Balkonkabinen-Specials mit MSC Kreuzfahrten - Traumhafte Panoramen zu unschlagbaren Preisen Besonderes Balkonkabinen-Special/Angebot mit MSC Kreuzfahrten - Traumhafte Panoramen zu unschlagbaren Preisen Kriftel, 21. August 2024 - Erleben Sie unvergessliche Momente auf hoher See mit den neuen Balkonkabinen-Specials von MSC Kreuzfahrten. Die Angebote versprechen nicht nur atemberaubende Aussichten, sondern auch außergewöhnliche Preisvorteile für alle, die eine Reise mit Stil und Komfort suchen. Mit diesem besonderen Balkonkabinen-Special sichern sich Reisende das Beste aus zwei Welten: den Genuss privater Rückzugsorte mit spektakulärem Meerblick und die Möglichkeit, vor den schönsten Horizonten der Welt zur Ruhe zu kommen. Ob endlose Weiten vor den europäischen Metropolen, das tiefblaue Mittelmeer, die paradiesische Karibik oder die faszinierenden Vereinigten Arabischen Emirate - diese Angebote bieten ein einmaliges Erlebnis. **Exklusive Routen und unschlagbare Preise** MSC Kreuzfahrten hat für diese Saison diverse Kontingente zu verschiedenen Terminen reserviert, um den Kunden noch mehr Flexibilität und Preisvorteile zu bieten. Besonders attraktiv: Ein zusätzlich ausgehandelter exclusiver 10-facher Payback-Bonus auf diese Sonderpreise, der das Angebot noch verlockender macht. **Individuelle Anpassungsmöglichkeiten** Als besonderes Highlight können die Abreise- und Rückreisedaten individuell angepasst werden, um den Gästen einen Vor- oder Nachaufenthalt im Zielgebiet zu ermöglichen. Dies gibt den Reisenden die Möglichkeit, ihre Traumdestination noch intensiver zu erleben. **Angebote im Überblick:** - **Dubai, Abu Dhabi & Katar**

- *MSC Euribia | 7 Nächte*

- Zeitraum: Dezember 2024 - Februar 2025

- Ab/bis Dubai

- Inklusive Flug & Transfer ab/bis Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München

- Preis: ab EUR 1.599,- p.P.* - **Westliches Mittelmeer**

- *MSC World Europa | 7 Nächte*

- Zeitraum: Dezember 2024 - Februar 2025

- Ab/bis Barcelona

- Preis: ab EUR 789,- p.P.* - **Karibik & Antillen**

- *MSC Virtuosa | 14 Nächte*

- Zeitraum: November 2024 - März 2025

- Ab/bis Fort-de-France

- Inklusive Flug & Transfer ab/bis Frankfurt

- Preis: ab EUR 2.749,- p.P.* - **Europäische Metropolen**

- *MSC Preziosa | 7 Nächte*

- Zeitraum: November 2024 - Februar 2025

- Ab/bis Hamburg

- Preis: ab EUR 649,- p.P.* - **Westliches Mittelmeer**

- *MSC Lirica | 7 Nächte*

- Zeitraum: Dezember 2024 - Februar 2025

- Ab/bis Palma de Mallorca

- Inklusive Flug & Transfer ab/bis Frankfurt, Düsseldorf & München

- Preis: ab EUR 789,- p.P.* **Buchbar bis zum 27. August 2024!** Diese Angebote sind nur für kurze Zeit verfügbar, daher sollten Interessierte schnell zugreifen. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Webseite oder bei Ihrem Reisebüro. Für Rückfragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Und lesen Sie unsere Bewertungen unter https://www.provenexpert.com/de-de/ihre-reiseagentur-gmbh/ **Kontakt:**

Ihre Reiseagentur Weitsichtreisen

Lindenstr. 1

65830 Kriftel

gerne besuchen wir Sie auch im Hoch-Taunus-Kreis ab unserem Homeoffice in Schmitten

Tel. 06192-99800

Kontaktformular www.mclast.info **Über MSC Kreuzfahrten:**

MSC Kreuzfahrten bietet weltweit unvergleichliche Kreuzfahrterlebnisse mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit, exzellentem Service und außergewöhnlichem Komfort. Entdecken Sie mit uns die Weltmeere und erleben Sie unvergessliche Momente an Bord unserer modernen Schiffe. Ihre Reiseagentur ist ein USA-Spezialist für Condor-Flüge und Mietwagen, Camper, H.D. Motorräder und bei Kreuzfahrten werden gerne individuelle Ansprüche des Kunden realisiert. insbesonders bei Flügen (Multistopflügen haben wir oft bessere Preise wie die Webanbieter. Auch können wir oft für eine höhere Sicherheit Flüge mit Landleistungen verknüpfen und dann Pauschalpakete anbieten.

Ihre Reiseagentur GmbH

Werner Salheiser

Lindenstr. 1

65830 Kriftel

06192-99800

