der erste Duft von Schauspieler Ralf Scharrer "Stalker"

Pressemitteilung Köln, 30. August 2024 Ralf Scharrer lanciert seinen ersten Duft "Stalker": Ein Eau de Parfum, der einzige Duft, der Dir folgen darf Der renommierte Schauspieler, Autor und Designer Ralf Scharrer aus Köln präsentiert stolz seine erste Kreation: den Duft "Stalker". Ab dem 30. August 2024 wird dieses einzigartige Parfum erhältlich sein und die Welt der Düfte mit einer unvergleichlichen blumigen Note bereichern. "Stalker" zeichnet sich durch seine langanhaltende, intensive und dennoch subtile blumige Komposition aus, die den Träger den ganzen Tag über begleitet. Es ist ein Duft, der sich nicht aufdrängt, sondern sich elegant entfaltet und wie ein treuer Begleiter durch den Alltag schwebt. Diese Einzigartigkeit macht "Stalker" zum ersten Parfum, das so entworfen wurde, dass es „Dir folgen darf". Ralf Scharrer, der bereits durch seine vielfältigen kreativen Arbeiten als Schauspieler, Autor und Designer nationale Bekanntheit erlangt hat, bringt mit "Stalker" seine künstlerische Vision nun auch in die Welt der Düfte. Sein Anspruch war es, einen Duft zu kreieren, der die Balance zwischen Präsenz und Zurückhaltung perfekt meistert und damit eine besondere Nähe schafft, ohne aufdringlich zu sein. „Mit 'Stalker' wollte ich etwas Einzigartiges schaffen und Menschen berühren. Er ist ein Duft, der subtil, aber dennoch unverkennbar bleibt. „„Stalker" ist wie ein unsichtbarer ständiger Begleiter und ist inspirieret von der Reise durch mein Leben", so Scharrer über seine Inspiration. Die Kreation wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und vereint hochwertige Inhaltsstoffe zu einem harmonischen Gesamterlebnis. "Stalker" wird ab dem 30. August 2024 in ausgewählten Parfümerien und online unter scharrer24.com in 3 verschiedenen Größen, erhältlich sein. Ralf Scharre Luxus neu definiert- Eleganz die erschwinglich ist. Weitere Informationen und Bildmaterial unter: scharrer24.com