Startseite OsaBus: Ihr Partner für Busvermietung in Berlin Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-21 12:03. Die Busvermietung in Berlin, OsaBus, bietet jetzt eine Vielzahl von Busvermietungsdiensten an. OsaBus hat sich auf die Busvermietung in Berlin (https://osabus.de/busvermietung-berlin-deutschland/) und ganz Europa spezialisiert. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Transportoptionen, die von kleinen und großen Tourbussen über Minibusse und Coaches bis hin zu Limousinen reichen. Auch private und Gruppen-Transfers gehören zum Serviceangebot.

Zusätzlich hat sich OsaBus einen soliden Ruf in ganz Europa für seine zuverlässigen Transportlösungen aufgebaut. Die Dienstleistungen des Unternehmens in Berlin stehen für Verfügbarkeit im Bereich der Busvermietung. Ob für Firmenveranstaltungen, private Gruppenausflüge oder besondere Anlässe, OsaBus verpflichtet sich, erstklassigen Service und Komfort zu bieten.

Die Busvermietung mit Fahrer in Berlin (https://osabus.de/busvermietung-berlin-deutschland/) ist ein idealer Service für Kunden, die eine stressfreie Reiseerfahrung bevorzugen. Die Kunden können sich entspannen, während ein professioneller Fahrer durch die geschäftigen Straßen der Stadt navigiert. Die Fahrer des Unternehmens sind nicht nur fachkundig und erfahren, sondern auch bestens mit den Verkehrsbedingungen und Navigationsrouten in Berlin vertraut, was eine effiziente und pünktliche Beförderung durch die Stadt gewährleistet.

"Wir erhalten zahlreiche Anfragen für Busvermietungsdienste in Berlin", sagte Oskars Lusis, CEO von OsaBus. "Unser Ziel ist es, den bestmöglichen Service zu garantieren."

Das Unternehmen entwickelt sich weiter und investiert kontinuierlich in seinen Fahrzeugbestand. Zu den neuesten Ergänzungen gehören zwei hochmoderne SETRA S 517 HD Coaches, die jeweils 56 Passagiere Platz bieten und für größeren Gruppen außergewöhnlichen Komfort und Effizienz bieten. Für kleinere Gruppen hat OsaBus zwei Mercedes Sprinter mit 19 Sitzplätzen eingeführt, die eine perfekte Lösung für intimere Reiseerfahrungen darstellen.

Gegründet vor zwölf Jahren von Unternehmer Oskars Lusis, hat sich OsaBus von einem kleinen Dienstleister im Tourismussektor zu einer bekannten globalen Marke entwickelt. Jetzt mit einer eigenen Niederlassung in München bietet das Unternehmen außergewöhnliche Transportlösungen für große und kleine Gruppen an und festigt damit seinen Status als erste Wahl für Reisende in ganz Europa. OsaBus ist ein Unternehmen in Europa, das sich auf die Vermietung von Charterbussen spezialisiert hat und sich für erstklassige Transportlösungen auf dem gesamten Kontinent einsetzt. Mit einer vielfältigen Flotte und einem Engagement für Exzellenz bietet OsaBus ein nahtloses und komfortables Reiseerlebnis für Einzelpersonen und Gruppen jeder Größe. Firmenkontakt

OSA Bus GmbH

Laimdota Pleisa

Agnes-Bernauer-Straße 151

D – 80687 Munchen

+49 3319 0084 999

https://osabus.de/

