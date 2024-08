Startseite Neue Partnerschaft: Bitpanda Technology Solutions und Coinmotion bauen Krypto-Angebot in den nordischen Ländern massiv aus Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-21 09:42. Coinmotion, der führende Krypto-Broker aus Finnland, weitet sein Angebot mit Hilfe von Bitpanda Technology Solutions von 12 auf über 400 digitale Währungen aus.

Bitpandas Infrastruktur ermöglicht Coinmotion eine verbesserte User Experience sowie signifikante Umsatzsteigerungen.

Im Zuge der Partnerschaft leistet Bitpanda Technology Solutions außerdem erweiterte Liquiditäts- und Verwahrungsdienste Wien, 21. August 2024: Bitpanda Technology Solutions (BTS), der führende Infrastrukturanbieter für digitale Vermögenswerte, gibt seine neue Partnerschaft mit Coinmotion bekannt. Im Rahmen der Zusammenarbeit stellt BTS dem führenden finnischen Krypto-Anbieter Coinmotion eine flexible und skalierbare Infrastruktur bereit, die es ermöglicht, das Krypto-Angebot von 12 auf über 400 digitale Vermögenswerte zu erweitern. Bereits jetzt sind die 10 meist gefragtesten Kryptowährungen für Coinmotion-Nutzer verfügbar. In den kommenden Monaten soll schließlich das gesamte Angebot schrittweise in die Plattform integriert werden. So können Coinmotion-Kunden zukünftig über die App auf eine breite Auswahl an Kryptowährungen zugreifen. Die neue Partnerschaft stärkt dabei nicht nur die Marktführerschaft von Coinmotion in Finnland, sondern macht das Unternehmen auch zum Krypto-Vorreiter in der gesamten nordischen Region. Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO von Bitpanda Technology Solutions, kommentiert:

"Mit der Partnerschaft bietet Coinmotion seinen Nutzern die größte Auswahl an Kryptowährungen in den nordischen Ländern. Gemeinsam bieten wir Innovationen im Bereich digitaler Vermögenswerte an und gewährleisten dabei höchste Sicherheitsstandards. Die Integration unserer digitalen Infrastruktur ermöglicht einen effizienten und reibungslosen Ausbau des Krypto-Angebots, einschließlich Handel und Verwahrung. Dabei kommen wir unserem Ziel, den Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu vereinfachen, nun auch in Skandinavien einen bedeutenden Schritt näher." Antti-Jussi Suominen, CEO von Coinmotion, ergänzt: "Wir verzeichnen eine stark wachsende Kundennachfrage, da immer mehr Menschen in Kryptowährungen investieren. Deshalb freuen wir uns sehr, in naher Zukunft die größte Auswahl an Kryptowährungen und Investitionsmöglichkeiten anzubieten. Dank der Technologie von Bitpanda können wir unser Angebot schnell und sicher auf über 400 Kryptowährungen erweitern und unseren Kunden weiterhin durch unsere benutzerfreundliche App und unseren exzellenten Kundenservice einen hohen Mehrwert bieten." Bitpanda Technology Solutions: Europaweites Wachstum

BTS stellt seine Infrastruktur für digitale Vermögenswerte bereits für über 25 Millionen potenzielle Nutzer europaweit bereit und bietet seinen Partnern eine sichere und benutzerfreundliche Lösung. Zudem ermöglicht BTS traditionellen Banken und Neobanken, FinTechs, (Neo-) Brokern sowie Krypto-Unternehmen, eine modulare und skalierbare 24/7-Handelsinfrastruktur. Dabei bietet Bitpanda Technology Solutions Handels-, Investitions- und Verwahrungsdienste für alle Anlageklassen flexibel an. Geschäftskunden können auf einer ISO 27001- und SOC2-zertifizierten und bewährten Infrastruktur aufbauen, einschließlich der Integration von Sparplänen, Asset-to-Asset-Swaps und Krypto-Staking. Bildmaterial finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/6t9w63r0hyhm4yxb2xzyv/ABKq7F_Tj9eIKFWCnbl...). Über Bitpanda Technology Solutions

Bitpanda Technology Solutions ist eine der skalierbarsten "Investing-as-a-Service"-Infrastrukturen in Europa und weltweit. Die Plattform ermöglicht es FinTechs, traditionellen Banken und Online-Plattformen, regulierte Trading-, Investment- und Treuhanddienstleistungen für Aktien/ETFs, Kryptowährungen, Edelmetalle und Commodities anzubieten. Partner können ihre eigenen Angebote auf einer ISO 27001-zertifizierten und bewährten Infrastruktur aufbauen. Die vollständig modulare Plattform ermöglicht die Integration über eine hochmoderne API oder direkt über das White Label. Bitpanda Technologie-Lösungen (https://www.bitpanda.com/de/tech/plattform) | LinkedIn (Englisch) (https://www.linkedin.com/company/bitpanda-technology/?viewAsMember=true) Über Coinmotion Ltd

Coinmotion Ltd ist der führende finnische Anbieter digitaler Währungen mit über 100.000 verifizierten Kunden. Coinmotion wurde 2012 gegründet und bietet zahlreichen finnischen und internationalen Kunden benutzerfreundliche und sichere Dienstleistungen für den Kauf, Verkauf, Transfer und die Lagerung digitaler Währungen. Coinmotion ist ein Zahlungsinstitut und ein registrierter Anbieter digitaler Währungen, der von der FIN-FSA reguliert wird, und hat seinen Hauptsitz in Finnland. Bitpanda Technology Solutions ist eine der skalierbarsten "Investment-as-a-Service"-Infrastrukturen weltweit. Die Plattform ermöglicht es FinTechs, traditionellen Banken und Online-Plattformen, regulierte Trading-, Investment- und Treuhanddienstleistungen für Aktien/ETFs, Kryptowährungen, Edelmetalle und Commodities anzubieten. Partner können ihre eigenen Angebote auf einer ISO 27001-zertifizierten und bewährten Infrastruktur aufbauen. Die vollständig modulare Plattform ermöglicht die Integration über eine hochmoderne API oder direkt als White Label-Lösung. Firmenkontakt

Bitpanda Technology Solutions

Paul Wolter

Stella-Klein-Löw Weg 17

1020 Wien

+49 (0) 89 99 38 87 0

https://www.bitpanda.com/de/tech# Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 0

https://www.hbi.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten