Ausführliche Informationen über Promotion-Jobs auf www.promotionwelt.de

Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-21 07:53. In den Sommermonaten und warmen Urlaubstagen lassen nicht nur viele Menschen die Seele baumeln, sie suchen auch oft nach neuen beruflichen Ufern. Ein Job-Wechsel oder Job-Einstieg spielt dabei eine große Rolle. Auf der neugestalteten Internet-Plattform www.promotionwelt.de werden ausführliche Informationen über neue Promotion-Jobs mit Festanstellung, Sozialleistungen und Zusatzvergünstigungen angeboten. Die promotionwelt GmbH ist als Mitglied der service94 GmbH-Unternehmensgruppe ein Dienstleister für Marketing und Promotion von Non-Profit-Organisationen, Vereinen und Verbänden. Die Plattform www.promotionwelt.de bietet umfangreiche Informationen über den Job als PromoterIn und MitarbeiterIn im Bereich Öffentlichkeitsarbeit an. Interessierte können sich ein umfassendes Bild über die Möglichkeiten dieses abwechslungsreichen Berufszweiges machen. Ausführlich wird auf der Plattform über Verdienstmöglichkeiten, Voraussetzungen und Karrierechancen für Neuanfänger oder auch Quereinsteiger jeden Alters bei der service94 GmbH Unternehmensgruppe informiert. Den Arbeitnehmenden wird ein attraktives Festgehalt mit allen Sozialleistungen sowie ein qualifiziertes Schulungsprogramm geboten. Im Raum Hannover steht den Beschäftigten für ihren Nachwuchs zudem ein betriebsnaher Kindergarten zur Verfügung. Natürlich haben Jobinteressenten auch die Möglichkeit, einige "Schnuppertage" zu vereinbaren. Und auch freie Mitarbeit auf Honorarbasis ist bei der service 94 GmbH möglich. Von den BewerberInnen werden eine gute Allgemeinbildung und ein gepflegtes Äußeres erwarten. "Fachwissen ist nicht erforderlich. Wir haben ein umfassendes Ausbildungsprogramm mit externen und internen Trainern und Beratern", so die Verantwortlichen von promotionwelt GmbH. Das Programm ist auf einem laufenden Lernprozess mit Karriereaussichten ausgerichtet. Jobs im Bereich Promotion sind auch als Übergangsjobs für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen interessant, die erst im nächsten Jahr oder einem späteren Zeitraum einen Arbeits- oder Studienplatz in Aussicht haben. Aber auch Menschen mit noch nicht abgeschlossener Ausbildung oder QuereinsteigerInnen interessieren sich für den krisensicheren Beruf im Bereich Promotion, so die service94 GmbH . Dabei reicht das Spektrum von HauptschülerInnen bis zu AbiturientInnen. Promotionwelt GmbH aus der service 94 GmbH Unternehmensgruppe ist in 13 Standorten seit Jahren im Bereich Sozialmarketing in Deutschland tätig. Die Zahl der festangestellten Beschäftigten wächst stetig und die Unternehmensgruppe wurde bereits zwei Mal mit dem Titel "begehrtester Arbeitgeber" ausgezeichnet. Viele MitarbeiterInnen sind bereits seit Jahren tätig. Die sozialversicherungspflichtigen Angestellten arbeiten im gesamten Bundesgebiet. Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben. Kontakt

service94 Gmbh

Frank Kroll

Raiffeisenstraße 2

30938 Burgwedel

05139 – 4020

http://www.service94.org

service94 Gmbh

Frank Kroll

Raiffeisenstraße 2

30938 Burgwedel

05139 – 4020

http://www.service94.org Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten