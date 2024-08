Startseite LED Poster: Verändern Sie die Art, wie Sie werben Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-08-20 15:39. Vergessen Sie statische Poster und Banner. LED IN MOTION hat die Werbebranche mit ihren innovativen LED Postern und LED Videowänden revolutioniert. Diese dynamischen Displays sprengen die Grenzen herkömmlicher Werbung und verwandeln Ihre Markenbotschaft in ein unvergessliches Erlebnis. Im Gegensatz zu ihren papierbasierten Pendants erwecken LED Poster und LED Videowände Ihre Botschaft mit beeindruckenden Visualisierungen und fesselnden Bewegtbildern zum Leben. Leuchtende Farben, gestochen scharfe Bilder und hohe Helligkeit sorgen dafür, dass Ihr Inhalt aus dem Alltäglichen heraussticht und Aufmerksamkeit erregt. Neben ihrem großartigen Aussehen sind LED Poster äußerst flexibel. Unsere rollbaren LED Poster bieten: Mehrere Pixelabstände (1,8 mm, 2,5 mm, 3,0 mm): Wählen Sie die perfekte Auflösung für Ihre Bedürfnisse.

Innen-/Außenkompatibilität: Erreichen Sie Ihr Publikum überall.

Verstellbare Höhe und Füße: Integrieren Sie das Poster nahtlos in jede Umgebung.

Transportkoffer und verstellbare Füße: Müheloser Transport und Aufbau. Die Verwaltung Ihres LED Videoposters ist kinderleicht. Laden Sie Inhalte direkt auf den internen Speicher hoch, verbinden Sie sich kabellos über WLAN oder nutzen Sie die USB- und HDMI-Optionen für ultimative Flexibilität. Bei LED IN MOTION setzen wir auf Qualität. Unsere LED Poster sind ausgestattet mit: SMD2121 Matte Black LED Typ: Gewährleistet eine außergewöhnliche Bildqualität.

Hohe Helligkeit (800-1.000 cd/m²): Sichtbarkeit auch bei hellem Licht garantiert.

Robustes Aluminiumgehäuse: Gebaut für den täglichen Gebrauch. LED IN MOTION bietet auch umfassende Unterstützung, einschließlich: Technische Einweisungen und laufende Hilfe: Holen Sie das Beste aus Ihrem LED Videoposter heraus.

Kostenloser Videoschnittservice: Verwandeln Sie Ihre Ideen in professionellen Inhalt (beim Kauf einer LED Videowand).

2-Jahres-Garantie: Sicherheit für eine langanhaltende Leistung. LED Poster von LED IN MOTION sind kraftvolle Werkzeuge, um Ihre Marke zu stärken und Ihr Publikum zu fesseln. Fordern Sie noch heute ein Angebot an und entdecken Sie die Zukunft der Werbung! LED In Motion Rollbares LED Poster (https://led-in-motion.com/de/led-videowand-led-poster/) LED In Motion verpflichtet sich, weltklasse LED-Displaytechnologie bereitzustellen, die zum Erfolg jedes Unternehmens beitragen kann. Die hochauflösenden, hellen und modernen LED Wände des Marken bieten Qualität, Bequemlichkeit und erstklassige Leistung. Wir widmen uns der Bereitstellung umfassender Unterstützung und professioneller Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass Ihre LED Wand in optimalem Zustand bleibt. Kontakt

LED In Motion

Wendy Zamora

Data Print GmbH Hansestraße 47

38112 Braunschweig

+49 (0) 531 28486 0

https://led-in-motion.com/de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten