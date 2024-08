Startseite Offroad Manni Shop erweitert Sortiment um leistungsstarke Lithium-Batterien für Offroad-Fahrzeuge Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-08-20 11:52. Der Offroad Manni Shop bietet hochwertige Lithium-Versorger- und Starter-Batterien an, die speziell für die Anforderungen von Offroad-Fahrzeugen entwickelt wurden. Der Offroad Manni Shop hat sein Sortiment erweitert und bietet nun auch Lithium-Versorger-Batterien sowie Lithium-Starter-Batterien an, die speziell für den Einsatz in Offroad-Fahrzeugen entwickelt wurden. Diese neuen Produkte adressieren die hohen Anforderungen, die bei extremen Geländebedingungen an die Energieversorgung gestellt werden. Lithium-Versorger-Batterien sind für die zuverlässige Stromversorgung von Zusatzgeräten und Verbrauchern in Offroad-Fahrzeugen unerlässlich. Diese Batterien zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte und eine lange Lebensdauer aus, was sie zu einer idealen Wahl für Offroad-Abenteuer macht. Die im Offroad Manni Shop erhältlichen Modelle bieten eine hohe Zyklenfestigkeit und eine ausgezeichnete Ladungsaufnahme, auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien sind Lithium-Versorger-Batterien wesentlich leichter und kompakter, was insbesondere in Fahrzeugen mit begrenztem Platzangebot von Vorteil ist. Neben den Versorger-Batterien bietet der Offroad Manni Shop auch Lithium-Starter-Batterien an, die für den Betrieb unter extremen klimatischen und mechanischen Belastungen optimiert sind. Diese Batterien liefern nicht nur die erforderliche Startleistung bei kaltem Wetter, sondern überzeugen auch durch ihre Unempfindlichkeit gegenüber Erschütterungen und Vibrationen. Dies macht sie zur bevorzugten Wahl für Offroad-Fahrzeuge, die häufig in unwegsamem Gelände und unter extremen Bedingungen betrieben werden. Ein weiterer Vorteil der Lithium-Technologie besteht in der niedrigen Selbstentladungsrate, die sicherstellt, dass die Batterien auch nach längerer Standzeit zuverlässig arbeiten. Dies ist besonders wichtig für Fahrzeuge, die nicht regelmäßig genutzt werden. Darüber hinaus verfügen die angebotenen Batterien über integrierte Batterie-Management-Systeme (BMS), die den Lade- und Entladeprozess überwachen und so die Sicherheit und Langlebigkeit der Batterien gewährleisten. Der Offroad Shop legt großen Wert auf die Qualität und Zuverlässigkeit der angebotenen Produkte. Aus diesem Grund werden nur Batterien von renommierten Herstellern ins Sortiment aufgenommen, die umfangreiche Tests durchlaufen haben und den strengen Anforderungen des Offroad-Einsatzes gerecht werden. Mit der Aufnahme der Lithium-Batterien in sein Sortiment reagiert der Offroad Manni Shop auf die steigende Nachfrage nach modernen und leistungsfähigen Energiespeichersystemen, die den Herausforderungen des Offroad-Fahrens gewachsen sind. Kunden profitieren dabei nicht nur von einer breiten Auswahl an Produkten, sondern auch von einer kompetenten Beratung durch das Fachpersonal des Shops, das selbst über langjährige Erfahrung im Offroad-Bereich verfügt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Offroad Manni e.K.

Herr Manfred Gfrerer

Wasserburger Str. 50a

83395 Freilassing

Deutschland fon ..: +49 8654 45799 210

fax ..: +49 8654 45799 219

web ..: https://www.offroadmanni.eu/

Sie brauchen keine Straßen - wohl aber robuste Offroad-Ausrüstung, auf die Sie sich auch in schwierigem Gelände verlassen können. Das beginnt bereits beim Unterfahrschutz, der Steinschläge und andere Schäden vom Fahrzeugboden fernhält, die den Wagen ansonsten lahmlegen könnten. Motor, Getriebe, Ölwanne - diese und weitere Komponenten liegen sicher hinter einem Unterbodenschutz aus Stahl oder Aluminium. Das Dachzelt: ein Hotel zum Mitnehmen! Ein Dachzelt ist ein Domizil, das innerhalb weniger Minuten errichtet ist und zuverlässig Schutz vor Insekten, Tieren und schlechtem Wetter bietet. Der atmungsaktive Stoff verhindert Schimmelbildung, und die im Lieferumfang enthaltene Komfortmatratze sorgt für ruhigen und erholsamen Schlaf. Am nächsten Morgen wird das Dachzelt ebenso schnell wieder zusammengebaut wie es aufgebaut wurde und der Offroader kann losstarten.

