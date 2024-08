Startseite Von Grund auf für die Norm entwickelt Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-08-20 08:38. Prüfung von metallischen Knochenschrauben Für die Prüfung von metallischen Knochenschrauben nach ASTM F543 stellt DYNA-MESS die neue servoelektrische Prüfmaschine DYNA-MBS vor. Sie ist einschließlich der Regelungstechnik und der Softwaremodule speziell für diese Norm ausgelegt. DYNA-MESS liefert sie steckerfertig einschließlich der Softwaremodule. Die neue Prüfmaschine führt alle Prüfungen von metallischen Knochenschrauben nach ASTM F543 aus, die die Norm vorschreibt: den statischen Torsionstest, die Bestimmung des Einschraubmoments, den Auszugversuch und die Ermittlung der Eigenschaften von selbstschneidenden Knochenschrauben. DYNA-MESS hat die Maschine von Grund auf für die ASTM F543 neu entwickelt. In ihr sind Mechanik, Regelungstechnik und Software perfekt aufeinander abgestimmt und an die Norm angepasst. DYNA-MESS liefert die Anlage als vollständig ausgestatteten, steckerfertigen Prüfplatz einschließlich Elektrik, Mess- und Regeltechnik, PC und Softwaremodulen. So können die Anwender sie unmittelbar nach dem Anschalten in vollem Umfang der Norm entsprechend nutzen. Der gesamte Prüfplatz beansprucht eine Grundfläche von lediglich 1,5 x 0,7 m. Mit einer Nennkraft von 1 kN, einem Drehmoment bis zu 20 Nm und einem Verfahrweg von 300 mm entspricht sie den Anforderungen der Norm in allen Punkten. Jörn Seemann, Geschäftsführer von DYNA-MESS, erläutert, warum die Konstrukteure keine Standard-Prüfmaschine angepasst haben: "Die Anforderungen der ASTM F543 sind so speziell, dass wir uns entschieden haben, eine exakt an die Norm angepasste, neue Anlage zu entwickeln. Das Ergebnis ist eine Maschine, die regelungstechnisch genau für die Norm ausgelegt ist und auf die Erfordernisse des Prüflabors abgestimmt ist. Das bedeutet unter anderem, dass sie wenig Platz beansprucht, sofort nach der Inbetriebnahme betriebsbereit und einfach zu bedienen ist." Über DYNA-MESS Die DYNA-MESS Prüfsysteme GmbH konzipiert und baut Hightech-Prüfsysteme für die mechanische Prüfung von Werkstoffen, Komponenten und ganzen Baugruppen von Produkten. Das Unternehmen wurde 1985 in Aachen gegründet und ist seit 2001 im benachbarten Stolberg beheimatet. Die Systeme werden zum Beispiel im Fahrzeugbau für die statische und dynamische Prüfung von Sitzen, Lenkrädern oder Pedalen, in der Medizintechnik für die Untersuchung von Dentalimplantaten und Prothesen sowie in der Tragwerksprüfung für die Analyse des Bauwerksverhaltens eingesetzt. DYNA-MESS bietet eine breite Palette von Prüfmaschinen für Zug, Druck, Biegung, Torsion und Schwingung. Die Maschinen werden servohydraulisch, servopneumatisch oder elektromotorisch angetrieben. Das Unternehmen liefert sie einschließlich der vollständigen Mess-, Steuer- und Regelungselektronik und benutzerfreundlicher, intuitive bedienbarer PC-basierter Anwendersoftware. Das Lieferspektrum umfasst drei Kategorien: Universalsysteme für das Prüflabor, beispielsweise Zwei-Säulen Maschinen, die weltweit für eine Vielzahl unterschiedlicher Prüfaufgaben verwendet werden, so zum Beispiel für die Ermittlung des Ermüdungs- und Verschleißverhaltens sowie der Lebensdauer von Bauteilen und Baugruppen unter statischer oder dynamischer Last. Prüfanlagen für klar definierte Anwendungen, die DYNA-MESS exakt auf Prüfnormen abgestimmt hat und die in Serie gefertigt werden. Einige dieser Anlagen, zum Beispiel die DYNAdent für die Prüfung von Zahnimplantaten gemäß der Norm 14 801, haben sich in ihrer Branche zum internationalen Standard entwickelt. Sonderanlagen, die DYNA-MESS im Kundenauftrag von Grund auf entwickelt, baut und in Betrieb nimmt. Ein Beispiel ist eine Prüfanlage für die Rotorblätter von Windkraftanlagen. Zu den Kunden zählen vorwiegend Industrieunternehmen und unabhängige Prüflabore sowie Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in aller Welt. Am Firmen-Stammsitz in Stolberg bei Aachen arbeiten 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Über ein Netzwerk von Vertretungen und Niederlassungen ist DYNA-MESS weltweit präsent. Firmenkontakt

