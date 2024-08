Startseite Neue Buchausgabe Meilensteine der Unternehmensentwicklung Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-08-19 09:49. Neue Veröffentlichung: "Meilensteine der Unternehmensentwicklung" von Stefan Kerzel bietet praxisnahe Strategien für nachhaltigen Geschäftserfolg Mülheim an der Ruhr, 14. August 2024 - Stefan Kerzel, ein erfahrener Unternehmensentwickler, präsentiert sein neuestes Werk "Meilensteine der Unternehmensentwicklung". Dieses Buch bietet wertvolle Einblicke und praktische Ratschläge für Unternehmer, die ihre Unternehmen in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich führen wollen. "Meilensteine der Unternehmensentwicklung" ist mehr als nur ein Buch; es ist ein umfassender Leitfaden, der auf Kerzels jahrzehntelanger Erfahrung basiert. Das Werk behandelt 26 essenzielle Themen von Agilität bis Ziele und bietet Lesern nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch Platz für eigene Notizen und Ideen. Kerzel betont, dass Agilität ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Unternehmensentwicklung ist, indem sie Stabilität durch das Aushalten von Instabilität erzeugt.

Ein zentrales Thema des Buches ist das Changemanagement. Kerzel erkundet, wie Unternehmen erfolgreich Veränderungsprozesse initiieren und steuern können, um den Herausforderungen der Digitalisierung und Disruption zu begegnen. Er betont, dass Mut, Disziplin und Netzwerke wesentliche Elemente sind, um die Potenziale eines Unternehmens voll auszuschöpfen. Kerzel widmet zudem ein Kapitel der Bedeutung von Gesundheit und Humor für den unternehmerischen Erfolg. Er fordert Unternehmer dazu auf, ihre Gesundheit genauso ernst zu nehmen wie ihre Geschäftsziele und hebt hervor, dass Humor eine Schlüsselrolle dabei spielen kann, positive Arbeitsumgebungen zu schaffen und zu erhalten. Spezielle Buchverlosung auf LinkedIn Anlässlich der Veröffentlichung von "Meilensteine der Unternehmensentwicklung" gibt es eine besondere Buchverlosung auf LinkedIn. Bis Ende August werden drei Exemplare des Buches verlost. Interessierte Leser haben die Chance, eines dieser Exemplare zu gewinnen und wertvolle Einblicke in die Welt der Unternehmensentwicklung zu erhalten. Stefan Kerzel fasst die Kernbotschaften seines Buches in drei zentralen Punkten zusammen: 1. Seien Sie bereit und mutig, ins unentdeckte Land der Zukunft aufzubrechen.

2. Finden Sie einen vertrauensvollen Entwickler für diesen Weg.

3. Lernen Sie, Gegenwind und Neid auszuhalten. Kerzels Buch ist ein unverzichtbares Werkzeug für Unternehmer, die ihre Unternehmen erfolgreich und zukunftssicher gestalten wollen. " Meilensteine der Unternehmensentwicklung (https://www.etrado.de/buecher/unternehmensentwicklung-ist-moeglich-macht...)" ist ab September erhältlich. Über Stefan Kerzel: Stefan Kerzel ist ein renommierter Unternehmensentwickler mit jahrzehntelanger Erfahrung. In seinem neuesten Buch "Meilensteine der Unternehmensentwicklung" teilt er seine wertvollen Erkenntnisse und praktischen Ratschläge, um Unternehmen dabei zu helfen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. eTrado ist ein Multichannelhändler mit zwei Versandlagern im Ruhrgebiet. Mit einem starken Engagement für ökologische und soziale Verantwortung möchte eTrado zur positiven Entwicklung des Ruhrgebiets beitragen und auch nachhaltige Reiseangebote fördern. Firmenkontakt

e-Trado GmbH

Igor Adolph

Gewerbeallee 15-19

45478 Mülheim

0208 30 550 60 67

https://www.etrado.de/tag/9783000786112 Pressekontakt

