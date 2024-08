Startseite Squish Tour kommt erstmals nach Deutschland Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Mo, 2024-08-19 09:07. Darmstadt, 14. August 2024 — Die Squish Tour der Marke Squishmallows von Jazwares, einem der führenden Spielwarenhersteller weltweit, kommt erstmals nach Deutschland. Nach dem großen Erfolg in Nordamerika hält der Squish Tour Bus nach einigen Stopps durch Großbritannien nun auch im Westen Deutschlands. Vom 6. bis 14. September macht er halt an vier Smyths Toys Superstores in Hagen, Köln, Kaiserslautern und Karlsruhe. Das Event richtet sich an die Fans der Marke Squishmallows oder die, die es werden wollen. Besucher können sich in jedem Fall auf eine kuschelige Welt auf dem Parkplatz der Smyths Toys Superstores freuen und die Maskottchen, Cam die Katze und Patty

die Kuh, treffen. Neben dem kultigen Bogen in Form von Cam der Katze, kann der neu gestaltete Squish Truck bewundert werden. Das kultige Squishmallows-Plüschsofa lädt zum Fotos schießen ein. Zudem gibt es interaktive Spiele mit dem Squish Drop Board und dem Greifautomaten, Wettbewerbe, Produktverlosungen und zahlreiche coole Preise zu gewinnen, darunter Squishmallows und Smyths Toys-Geschenkgutscheine. Ob Connor die Kuh, Woxie der Bigfoot oder lizensierte Squishmallows wie Hello Kitty, Spidey und Pokémon: Die Squishmallows zeichnen sich durch ihr superweiches und hochwertiges Material aus. Dieses lädt direkt zum Kuscheln ein. Weltweit gibt es über 2.500 Squishmallows in unterschiedlichen Größen und Charakteren zum Sammeln. „Wir freuen uns sehr, dass die Squish Tour erstmals nach Deutschland kommt“, sagt Marcus Abt, Managing Director Jazwares GmbH. „Die Squish Tour war in Nordamerika sowie Großbritannien ein großer Erfolg und wir können es kaum erwarten, die Reaktion unserer Fans hier in Deutschland zu sehen.“

Die Tour führt zu den folgenden Smyths Toys Superstore-Standorten: 6. September, 12-18 Uhr – Weststraße 4, Hagen 7. September, 10-16 Uhr – Dürener Straße 460, Köln Marsdorf 13. September, 12-18 Uhr – Merkurstraße 62, Kaiserslautern 14. September, 10-16 Uhr – Neureuter Straße 3, Karlsruhe Über Squishmallows Die Plüschmarke Squishmallows wurde 2017 in den USA und Ende 2021 in Deutschland im Spielwarenmarkt eingeführt. Seit der Markteinführung hat sich diese schnell zu einem globalen Sammel-Phänomen entwickelt. Squishmallows sind plüschige Gefährten mit liebenswerten Persönlichkeiten, einzigartigen Designs und einem superweichen Kuschel-Faktor. Weltweit gibt es über 2.500 Squishmallows in den Größen von 9 cm bis 50 cm, die in mehr als 55 Ländern Fans aller Altersgruppen begeistern. Der starke Markenwert und die große Beliebtheit haben auch zu mehreren Erweiterungen der Plüschlinie geführt, darunter bisher FlipAMallows™?, FuzzAMallows™? und Stackables™?. In diesem Jahr kommen noch die Micromallows™? und die Squish-a-longs™? zur “Squishmallows”-Familie hinzu. Squishmallows ist seit 2023 und weiterhin die Nummer 1 unter den Plüschartikeln in Deutschland. Im Jahr 2024 wurde die Plüschmarke vom Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels e.V. zum TOP 10 Spielzeug nominiert. Über Jazwares Jazwares ist der fünftgrößte Spielwarenhersteller in den USA und gehört auf diesem Level zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche. Jazwares ist mit einem Umsatz von mehr als 2 Mrd. US-Dollar einer der weltweit führenden Hersteller von Konsumgütern wie Spielzeug, Plüsch, Action- und Sammelfiguren sowie Haustierartikeln. Das Portfolio von Jazwares umfasst eine Vielzahl dynamischer, eigener und lizenzierter Marken wie die weltbekannten Action- und Spielemarken Pokémon™, Fortnite™, Nerf™, Adopt Me!, Star Wars™ und den Vorschulgrößen Spidey and His Amazing Friends und CoComelon™ sowie unsere beliebten Squishmallows® aus Plüsch – um nur einige zu nennen. Nach einem rekordverdächtigen Jahr 2023 möchte Jazwares seinen Schwung auch 2024 mit neuen Marken- und Produkteinführungen fortsetzen. 2024 feiert die Jazwares GmbH, mit Sitz in Darmstadt, zudem auch ihren zehnten Geburtstag. Über PSMW_Frankfurt Komplettes Benutzerprofil betrachten