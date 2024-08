Startseite Natürliche Spirulina aus Hawaii: Reinheit und Qualität vereint Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2024-08-17 23:05. Spirulina-Algen bieten eine natürliche Nahrungsergänzung, wenn sie 100 % rein und frei von Schwermetallen sind. Bei herkömmlichen Algen führen oft stark belastete Anbaubedingungen zu einer Vielzahl von Verunreinigungen. Die Algenfarm in Hawaii setzt hingegen auf perfekte klimatische Bedingungen und nachhaltige Produktion, um höchste Qualität zu gewährleisten. Reine Spirulina aus Hawaii Spirulina-Algen können nur dann als natürliche Nahrungsergänzungsmittel betrachtet werden, wenn sie absolut rein sind und frei von Schadstoffen. Viele handelsübliche Algen werden unter fragwürdigen Bedingungen mit Pestiziden und Herbiziden behandelt. Auf der Algenfarm in Hawaii wird jedoch auf 100 % Premium Qualität gesetzt, wobei die Mikroalgen in einem idealen Klima und ohne chemisch-synthetischen Dünger angebaut werden. Frisches Süßwasser und reines Meereswasser aus 600 Meter Tiefe bieten eine unvergleichliche Reinheit. Nachhaltiger Anbau im Einklang mit der Natur Die Algenfarm in Hawaii engagiert sich für umweltfreundliche Produktionsmethoden, die sowohl die Gesundheit der Nutzer als auch das Wohlergehen der Erde fördern. Die Mikroalgen werden ohne den Einsatz chemisch-synthetischer Düngemittel kultiviert, was deutliche ökologische Vorteile bietet. Stattdessen wird viel Wert auf natürliche und liebevolle Anbaumethoden gelegt, die sicherstellen, dass es weder Umweltverschmutzung noch sonstige Belastungen gibt. Innovatives Sprühtrocknungsverfahren für maximale Nährstoffdichte Um die wertvollen Inhaltsstoffe der Spirulina-Algen zu bewahren, wird ein patentiertes Sprühtrocknungsverfahren namens Ocean-Thrill angewendet. Dabei werden die Mikroalgen unter Ausschluss von Sauerstoff getrocknet und Temperaturen unter 35 Grad Celsius verwendet, um die Rohkostqualität zu erhalten. Auch wenn dieses Verfahren auf den ersten Blick künstlich erscheint, trägt es doch entscheidend zur Erhaltung der natürlichen Nährstoffe bei. Nachhaltige Verpackung als weiterer Qualitätsaspekt Nachhaltigkeit steht nicht nur beim Anbau, sondern auch bei der Verpackung im Fokus. Die Verpackung der Hawaiian Spirulina besteht zu 100 % aus nachhaltigen Materialien und unterstützt damit den umweltschonenden Gesamtkreislauf des Produkts. Dies entspricht dem ganzheitlichen Ansatz der Algenfarm, der sich um die langfristige Gesundheit des Planeten ebenso kümmert wie um die der Konsumenten. Beste Spirulina-Qualität zum sensationellen Preis Die Algenfarm in Hawaii zeichnet sich durch kompromisslose Reinheit und höchste Qualität aus. Durch umweltschonende Anbaumethoden und innovative Verarbeitungstechniken bietet sie Spirulina-Algen, die nicht nur die Gesundheit der Konsumenten unterstützen, sondern auch einen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten. Spirulina in Pulver oder als Presslinge kann hier direkt im Shop bestellt werden (https://www.regenbogenkreis.de/spirulina-aus-hawaii-presslinge-oder-pulv...). (10% GutscheinCode nutzen: Seelendank10) Alexander Seelendank ist unabhängiger gesamtheiltlicher Lebensforscher und hilft Menschen dabei bewusster, gesünder, glücklicher und länger zu leben. Kontakt

GesundCoachTV LLC

Alexander Seelendank

N Gould St Ste N 30

82801 Sheridan

004982160080770

http://seelendank.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten