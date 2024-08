Startseite Investor Ärztehaus Immobilien Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2024-08-17 12:23. REBA IMMOBILIEN AG: Investor Ärztehaus in Deutschland, Österreich und der Schweiz Investor Ärztehaus Immobilien Die REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch), ein bekannter Investor Ärztehaus in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gibt die strategische Erweiterung ihres Portfolios durch den gezielten Erwerb von Ärztehaus-Immobilien bekannt. Als erfahrener Investor fokussiert sich das Unternehmen auf nachhaltige und rentierliche Investments in diesem wachstumsstarken Marktsegment. Warum Ärztehäuser für den Investor Ärztehaus Immobilien attraktiv sind Ärztehäuser spielen eine zentrale Rolle im Gesundheitswesen und bieten aufgrund der stetig steigenden Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen eine krisensichere Anlagemöglichkeit. Mit langfristigen Mietverträgen, die von bonitätsstarken Mietern aus dem Gesundheitssektor gesichert werden, gewährleisten Investitionen in diese spezialisierten Immobilien nicht nur attraktive Renditen, sondern auch eine hohe Sicherheit. "Ärztehäuser sind ein integraler Bestandteil des städtischen Lebensraums und bieten hervorragende Investitionsmöglichkeiten, insbesondere in wachsenden urbanen Regionen", erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. "Unsere Strategie zielt darauf ab, durch den Erwerb hochwertiger Objekte nachhaltigen Mehrwert zu schaffen." Direktkauf und Off-Market Transaktionen für den Investor Ärztehaus Die REBA IMMOBILIEN AG richtet ihren Fokus als Investor Ärztehaus Immobilien ausschließlich auf den Direktkauf von Eigentümern und Off-Market-Transaktionen. Diese Vorgehensweise ermöglicht es dem Unternehmen, exklusive Immobilienangebote frühzeitig zu identifizieren und vertraulich abzuwickeln, bevor diese auf dem offenen Markt verfügbar werden. "Unsere Off-Market-Strategie erlaubt es uns, attraktive Investitionsmöglichkeiten abseits des öffentlichen Interesses zu sichern und rasch zu handeln", erklärt Holger Ballwanz weiter. "Diskretion und Vertrauen sind die Eckpfeiler unserer Arbeit." Partnerschaften stärken die Position des Investor Ärztehaus Die REBA IMMOBILIEN AG arbeitet eng mit Joint Venture Partnern sowie betreuten Kunden und Mandanten zusammen, um gemeinsam in sorgfältig ausgewählte Ärztehaus-Immobilien zu investieren. Diese Zusammenarbeit gewährleistet nicht nur den Zugang zu erstklassigen Objekten, sondern auch die Möglichkeit, innovative Investitionsstrategien umzusetzen. REBA IMMOBILIEN AG: Investor Ärztehaus Immobilien Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein spezialisierter Immobilieninvestor für Ärztehaus-Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als erfahrener Marktteilnehmer im Gesundheitsimmobiliensektor bietet die REBA IMMOBILIEN AG mit ihrem Partnern umfassende Expertise im Erwerb, der Entwicklung und der Verwaltung von Ärztehäusern. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine strategische Investitionsstrategie aus, die sowohl auf nachhaltige Renditen als auch auf langfristige Sicherheit abzielt. Durch enge Partnerschaften, diskrete Off-Market-Transaktionen und eine transparente Kommunikation schafft die REBA IMMOBILIEN AG nachhaltigen Mehrwert für Eigentümer und Investorenpartner gleichermaßen. Kontakt zum Investor Ärztehaus - REBA IMMOBILIEN AG Eigentümer von Ärztehaus-Immobilien, die an einem Verkauf interessiert sind, können sich direkt an die Ankaufsabteilung der REBA IMMOBILIEN AG wenden. Das Unternehmen garantiert eine diskrete und effiziente Abwicklung des Verkaufsprozesses. Für weiterführende Informationen und spezifische Anfragen zu Investor Ärztehaus Immobilien steht das Team der REBA IMMOBILIEN AG jederzeit zur Verfügung. Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler. Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden. Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung. Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt. Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

