Die Burgundisierung des Champagners: Pinot Noir im Fokus

In den letzten Jahren hat sich in der Champagne ein bemerkenswerter Trend entwickelt, der oft als "Burgundisierung" bezeichnet wird. Dieser Begriff beschreibt die zunehmende Hinwendung vieler Winzer zu Praktiken, die traditionell eher mit der Weinproduktion in Burgund assoziiert werden. Im Mittelpunkt dieser Entwicklung steht die Rebsorte Pinot Noir, die in der Champagne eine immer größere Bedeutung erlangt. Pinot Noir ist eine der drei Hauptrebsorten, die für die Herstellung von Champagner verwendet werden, neben Chardonnay und Pinot Meunier. Traditionell wird diese Sorte häufig in Cuvées verwendet, um den Weinen Struktur und Tiefe zu verleihen. Doch in jüngerer Zeit konzentrieren sich immer mehr Champagnerhäuser und unabhängige Winzer auf die Herstellung von Blanc de Noirs – Champagnern, die ausschließlich aus roten Trauben, meist Pinot Noir, gekeltert werden. Diese Weine zeichnen sich durch eine intensivere Frucht, größere Tiefe und oft auch eine stärkere Ausdruckskraft des Terroirs aus. Gerards-Selection (https://www.gerards-selection.de) hat deshalb als eines der „Prickelnden Pakete" das „Champagner Premium Paket Blanc de Noirs" zusammengestellt. Dieses Paket mit Champagner, die ausschließlich aus Pinot Trauben bestehen, besticht durch seine 6 verschiedenen Champagner kleiner Winzer. Diese spiegeln sehr gut das jeweilige Terroir der Weinberge wieder. Ein weiterer Aspekt der Burgundisierung ist die zunehmende Wertschätzung für die Einzellagenweine, die sogenannten „Clos" und „Lieu-dit" Champagner. Diese Weine stammen von genau abgegrenzten Parzellen und spiegeln die spezifischen Eigenschaften des jeweiligen Terroirs wider. Wenn gleich in der Champagne lediglich nur 33! Clos existieren. Entsprechend selten sind die zugehörigen Champagner. Diese Praxis ist in Burgund seit Jahrhunderten etabliert und wird nun auch in der Champagne immer häufiger angewendet. Der Fokus auf Terroir und die Authentizität der Weine gewinnt immer mehr an Bedeutung, da Winzer versuchen, die einzigartigen Charakteristiken ihrer Weinberge hervorzuheben. Auch Gerards-Selection hat das Glück einen Winzer mit einem der sehr seltenen Clos im Keller zu haben. Nämlich Champagne Paul-Sadi aus dem Vallée de la Marne. Die Champagner seines Clos Virgil sind sehr gefragte Raritäten. Gibt es jedes Jahr doch nur ca. 1000 Flaschen zu erstehen. Champagner Paul-Sadi Clos Virgile Diese Veränderungen spiegeln auch eine größere Beweglichkeit und Innovationsbereitschaft in der Region wider. Während die Champagne traditionell für ihre großen Cuvées bekannt ist, die aus einer Mischung von Trauben verschiedener Lagen und Jahre bestehen, erleben wir nun eine Renaissance der sortenreinen und terroirbezogenen Weine. Dies entspricht dem globalen Trend hin zu mehr Authentizität und Handwerkskunst in der Weinproduktion. Zusätzlich zu diesen Entwicklungen wird in der Champagne auch verstärkt auf nachhaltige und biologische Anbaumethoden gesetzt. Dies steht im Einklang mit der Burgundisierung, da auch in Burgund der Umweltschutz und die Pflege des Terroirs einen hohen Stellenwert haben. Immer mehr Champagnerhäuser stellen auf biologische und biodynamische Anbauweisen um, um die Gesundheit ihrer Böden zu bewahren und die Reinheit ihrer Weine zu sichern. Insgesamt zeigt die Burgundisierung der Champagne, dass die Region bereit ist, neue Wege zu gehen, ohne ihre Wurzeln zu vergessen. Diese Bewegung hat das Potenzial, den Charakter und die Vielfalt des Champagners weiter zu bereichern und gleichzeitig die Verbindung zu den Weinbautraditionen anderer bedeutender Weinregionen wie Burgund zu stärken. Für Liebhaber von Champagner bedeutet dies eine noch größere Bandbreite an Stilen und Geschmacksrichtungen, die es zu entdecken gilt. Gerard von https://www.gerards-selection.de