Startseite Deutschlandmuseum in Berlin als beliebtestes Museum Deutschlands ausgezeichnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-15 16:37. Platz 7 im Top 100-Ranking der Deutschen Zentrale für Tourismus Das Deutschlandmuseum in Berlin hat sich seit seiner Eröffnung im Sommer 2023 in kürzester Zeit als eine der führenden Attraktionen des Landes etabliert. In der aktuellen Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten internationaler Touristen wurde das Deutschlandmuseum auf den siebten Platz gewählt. Damit übertrifft es renommierte Attraktionen wie das Oktoberfest in München oder das Schloss Neuschwanstein und wird offiziell als das beliebteste Museum Deutschlands ausgezeichnet. Das Deutschlandmuseum, das erst vor etwas mehr als einem Jahr seine Pforten geöffnet hat, konnte sich seitdem kontinuierlich an der Spitze der touristischen Attraktionen in Deutschland behaupten. Neben der jüngsten Auszeichnung im DZT-Ranking erhielt das Museum bereits international anerkannte Preise, wie den THEA Award for Outstanding Achievement in Hollywood und den Preis für Europe"s Leading New Attraction bei den World Travel Awards. Mit einem einzigartigen Konzept, das die deutsche Geschichte der letzten 2000 Jahre in einer multisensorischen Ausstellung präsentiert, begeistert das Deutschlandmuseum Besucher aus aller Welt. Von der Varusschlacht über das Mittelalter bis hin zum Fall der Berliner Mauer - das Museum lässt historische Ereignisse und Orte visuell, akustisch, olfaktorisch und haptisch erlebbar werden. Genau dieser immersive Ansatz hat maßgeblich zu den hohen Bewertungen und der internationalen Anerkennung beigetragen. "Wir sind überaus stolz darauf, dass das Deutschlandmuseum so schnell eine derart bedeutende Rolle im deutschen und internationalen Tourismus eingenommen hat. Die Anerkennung durch die Besucher und die herausragende Platzierung im DZT-Ranking bestätigen unsere Vision, Geschichte auf innovative und fesselnde Weise zu vermitteln", erklärt Robert Rückel, Direktor des Deutschlandmuseums. Mehr als 25.000 User aus über 20 Ländern hatten zwischen März und Juli 2024 die Möglichkeit, ihre bevorzugten touristischen Ziele in Deutschland zu benennen. Das offizielle Ergebnis des aktuellen Top 100-Rankings ist seit dem 15.08.2024 online abrufbar. Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT, betont die Bedeutung des Rankings: "Das Top 100-Ranking zeigt den touristischen Destinationen und Sehenswürdigkeiten Deutschlands seit mehr als zehn Jahren eine Momentaufnahme ihrer internationalen Bekanntheit und Beliebtheit im Netz. Zugleich erhalten unsere Partner im Deutschlandtourismus eine Bestätigung für ihre erfolgreiche internationale Vermarktung. Die rege Beteiligung an der Umfrage ist zudem ein Votum für die Strahlkraft der Marke Reiseland Deutschland im internationalen Wettbewerb." Weitere Informationen unter: https://deutschlandmuseum.de/ Über das Deutschlandmuseum:

Das Deutschlandmuseum ist ein innovatives und immersives Erlebnismuseum. Durch den interaktiven Rundgang wird Geschichte lebendig. Das Museum ist Teil der Erfolgsgeschichte von Robert Rückel, dem Gründungsdirektor des DDR-Museums in Berlin und Direktor des Deutschen Spionagemuseums. Kontakt

