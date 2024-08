Startseite Exklusive Entschleunigung in Italiens Blauen Zonen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-15 14:53. Neues Luxus-Retreat am Gardasee Melanie Thormann, Mentorin für gesunde Lebens- und Unternehmensführung, lädt vom 16. bis 19. September 2024 zu einem außergewöhnlichen Luxus-Retreat am Gardasee ein. Das **Blue Zone Retreat** richtet sich speziell an erfolgreiche Unternehmer*innen, Führungskräfte und Selbstständige, die nicht nur beruflichen Erfolg anstreben, sondern auch nach einem tieferen Sinn und nachhaltiger Erfüllung in ihrem Leben suchen. Dieses Retreat ist ideal für diejenigen, die:

- **Eine neue Lebensaufgabe entdecken möchten** und diese als Quelle für nachhaltigen beruflichen und persönlichen Erfolg nutzen wollen.

- **Erfolgreich im Business sind**, sich jedoch nach mehr Balance, innerer Ruhe und einem tieferen Verständnis ihres Daseins sehnen.

- **Erschöpft von der Hektik des Alltags sind** und nach einem Ort der Kraft und Erneuerung suchen, um ihre Batterien aufzuladen.

- **Ihre berufliche Vision neu ausrichten** und mit einem klaren, authentischen Lebenszweck in Einklang bringen möchten. In der historischen Villa Mocasina, einem ehemaligen Kloster und Gourmetrestaurant, erwartet die Teilnehmer ein einzigartiges Erlebnis, das Luxus, Naturverbundenheit und tiefgehende Selbsterfahrung vereint. Eingebettet in die malerischen Weinanbaugebiete von Valtenesi bietet das Retreat die perfekte Kulisse, um sich neu auszurichten und inneren Frieden zu finden. Highlights des Retreats:

- **Gesunde Lebensweise:** Tiefe Einblicke in die mediterrane Ernährung, Wanderungen durch die Weinberge und interaktive Kochkurse mit regionalen Spitzenköchen.

- **Soziale Bindungen:** Exklusive Aktivitäten, die das Vertrauen und die Gemeinschaft fördern, darunter private Weinverkostungen in den renommierten Weingütern der Region.

- **Spiritualität:** Geführte Meditationen, kreative Selbsterfahrungs-Workshops und rituelle Feuerrunden direkt am See.

- **Lebensaufgabe und Business**: Intensive Coaching-Sessions, die nicht nur helfen, die eigene Lebensaufgabe zu entdecken, sondern auch, wie diese nahtlos in das eigene Business integriert werden kann, um mehr und nachhaltigeren Erfolg zu erzielen. Mit einer bewusst auf maximal sechs Teilnehmer*Innen begrenzten Gruppe bietet dieses Retreat eine intensive, persönliche Betreuung. Im Preis sind die luxuriöse Unterkunft, exklusive Verpflegung, die Vorab-Ermittlung der Lebensaufgabe sowie eine 30-tägige Nachbetreuung enthalten. Über Melanie Thormann und FITURA®:

Melanie Thormann, Gründerin von FITURA®, ist Expertin für nachhaltige Lebens- und Unternehmensführung. Sie unterstützt Unternehmer und Führungskräfte dabei, ihr Business mit ihrer Lebensaufgabe zu verbinden und so sowohl beruflich als auch persönlich zu wachsen. Kontakt:

Melanie Thormann

FITURA - Fit For The Future

E-Mail: info@fitura.de

Web: [www.fitura.de](https://www.fitura.de)

Tel.: +49 (0)173-6193322 (WhatsApp oder Mailbox nutzen) Melanie Thormann, Gründerin von FITURA®, ist Expertin für nachhaltige Lebens- und Unternehmensführung. Sie unterstützt Unternehmer und Führungskräfte dabei, ihr Business mit ihrer Lebensaufgabe zu verbinden und so sowohl beruflich als auch persönlich zu wachsen. Kontakt

Fitura

Melanie Thormann

Illerstraße 61 b

38120 Braunschweig

+491736193322

https://www.fitura.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten