Randstad startet globale Markenkampagne zur neuen Strategie

partner for talent

Der Personaldienstleister Randstad ist seit 1. August mit einer globalen Marketingkampagne sichtbar, die die neue Strategie "partner for talent" zielgruppenspezifisch verbreitet. Deutschland ist der erste Markt, in dem die Kampagne live geht.

Mit einer globalen Marketingkampagne zur strategischen Neuausrichtung "partner for talent" positioniert sich der Personaldienstleister als erste Adresse für Kunden und Talente, wenn es darum geht, Unternehmen und Arbeitskräfte über eine große Bandbreite an Branchen und Qualifikationen hinweg zusammenzubringen.

Vor allem die Dienstleistungen der neuen Spezialisierungen Randstad Operational - hauptsächlich zuständig für das Kerngeschäft im gewerblich-technischen Bereich - und Randstad Professional - spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften sowie Freelancern - stehen im Fokus der Full-Funnel-Kampagne.

Zwei 30-sekündige Commercials als Herzstücke der Kampagne

Es braucht 128 Jobs, um ein Flugzeug zu landen, aber nur einen Ort, um sich für alle zu bewerben: Randstad. Das ist auch die Botschaft eines der beiden Commercials, die im Zentrum der neuen "partner for talent"-Markenkampagne stehen. Seit dem 1. August ist darin Lily zu sehen, die allein zu ihren Großeltern fliegt - mit der Hilfe von zahlreichen Menschen - vom Piloten bis zum Eisverkäufer -, die alle eine wichtige Rolle auf Lilys Reise spielen. Die Vielfalt ihrer Verantwortungsbereiche gibt einen Einblick in die große Bandbreite an Jobs, in die Randstad Talente unterschiedlichster Qualifikationen vermittelt.

Zielgruppenansprache durch Darstellung unterschiedlicher Jobs und Branchen

Um diese Botschaft breit und zielgruppengenau zu transportieren, kommen verschiedene Settings zum Einsatz, die dazu passende Protagonisten in unterschiedlichen Berufskontexten zeigen. Diese Gruppenbilder - für die Spots und Key Visuals standen größtenteils eigene Randstad-Mitarbeiter:innen vor der Kamera - wurden auf regionale und branchenspezifische Erfordernisse angepasst. "Die Clips und Anzeigenmotive vermitteln unsere Kultur und die Botschaft der Kampagne an eine breite Zielgruppe, von Automobil, Industrie, Healthcare über Logistik bis hin zu technischen und kaufmännischen Berufen in IT, Life Science, Engineering, Einkauf, Sales, HR und Finance", so Nils Hansen, Head of Marketing & Campaigns bei Randstad Deutschland.

Das Bildmaterial kommt vor allem auf digitalen Kanälen zum Einsatz. "Die Zusammenarbeit mit dem globalen Marketing und der Kreativagentur Accenture Song war dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wir sind überzeugt von den Ergebnissen und freuen uns, als erster Randstad Markt mit der Kampagne an den Start zu gehen", so Hansen. Weitere Elemente der Kampagne sind Beiträge in Print- und Online-Publikationen, Werbebeiträge in Radio, Online-Audio und Podcasts sowie Social-Media-Verstärkung über YouTube, LinkedIn, TikTok, Facebook und Instagram. Nach dem Start in Deutschland wird die Kampagne weltweit in allen relevanten Märkten ausgerollt, auch hierfür wieder angepasst an die lokalen Erfordernisse.

Die Kampagne im Überblick:

- Laufzeit: August bis Oktober 2024

- 2 Bewegtbild-Commercials

- Kino, CTV (Netflix, Amazon Prime, Joyn, TVnow u.a.)

- Advertorials und Anzeigen in Leit- und Special Interest Medien (Print und Online)

- Radio, Online Audio, (D)OOH und Social Media

- mehr als 300 lokalisierte Assets

Über Randstad

Randstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Durch die Unternehmensstrategie "partner for talent" finden, fördern und verbinden wir spezialisierte Talente mit Unternehmen - weltweit, vor Ort und immer mit hoher Geschwindigkeit. Unsere Angebote umfassen den gewerblich-technischen ebenso wie den Professional-Bereich, digitale Talentlösungen sowie End-to-End-Unternehmenslösungen. Wir schaffen leistungsfähige, vielfältige und agile Teams und unterstützen jeden Einzelnen dabei, eine erfolgreiche Karriere mit gleichen Chancen zu erreichen.

Randstad Deutschland ist mit rund 38.500 Mitarbeitenden, darunter 2.500 interne, und 500 Standorten in 330 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2023 1,843 Milliarden Euro. CEO ist Richard Jager.

Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2023 hat Randstad mit rund 40.000 Mitarbeitenden weltweit 2 Millionen Menschen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen und damit einen Gesamtumsatz von 25,4 Milliarden Euro erwirtschaftet.

