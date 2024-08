Startseite Sommerferien bei DENIOS: Spiel und Spaß im "Kids Camp" Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-15 11:11. Mehr als sechs Wochen Ferienzeit! Was wohl für alle Kinder ein absolutes Highlight ist, kann für Eltern eine ziemlich lange Zeit werden - vor allem, wenn es um die Frage geht: Wohin mit dem Nachwuchs, wenn die Arbeit ruft? Um Familie und Job besser unter einen Hut zu bekommen, bietet die DENIOS SE aus Bad Oeynhausen schon seit einigen Jahren während der Sommerferien das "Kids Camp" an. Hier können die Mitarbeitenden ihre Kinder mit ins Unternehmen bringen, wo sie von ausgebildeten Betreuern beaufsichtigt und dazu noch viele tolle Aktionen angeboten werden. Vom Tierpark bis zur Weserfahrt Auch in diesem Sommer standen wieder zahlreiche spannende Aktivitäten auf dem Programm: Ein besonderes Highlight war der Besuch bei der Feuerwehr, bei dem die Kinder einen hautnahen Einblick in die Arbeit der Feuerwehrleute bekamen und einmal hinter die Kulissen blicken durften. Ein weiteres Abenteuer führte die Kinder in den Tierpark Olderdissen nach Bielefeld, wo sie viele verschiedene Tiere bestaunen und auch viel über den Naturschutz lernen durften. Ein weiterer Höhepunkt war eine Bootsfahrt auf der Weser: Hier konnten die kleinen DENIOS-Umwelthelden die Landschaft vom Wasser aus genießen, besonders spannend war dabei natürlich eine Schleusung am Wasserstraßenkreuz in Minden. Für strahlende Kinderaugen sorgte zudem der Besuch im Mindener Potts Park, wo die Kinder nach Herzenslust spielen und die vielen Spaß-Stationen ausprobieren konnten.

Neben den vielen Ausflügen standen auch immer wieder kreative und entspannende Aktivitäten auf dem Programm, unter anderem Spiele spielen, basteln oder Filme gucken. Wo Familie und Job zusammenpassen "Es liegt uns sehr am Herzen, unseren Mitarbeitenden in den Sommerferien eine verlässliche Betreuung für ihre Kinder anzubieten", betont Helgard Meffert (Personalleiterin bei DENIOS). "Gleichzeitig möchten wir den Kindern auch spielerisch die Themen Umwelt- und Naturschutz näherbringen, was uns mit dem "Kids Camp" in diesem Jahr dank unserer ausgebildeten Betreuer bestens gelungen ist. Die strahlenden Gesichter unserer kleinen Umwelthelden sind ja der beste Beweis dafür, dass diese zwei Wochen eine aufregende Zeit gewesen sind." Besonderer Nebeneffekt: Der Ferienkalender der Eltern konnte bei der Frage "Wohin mit den Kurzen?" kräftig entzerrt werden. Wir schützen Mensch und Umwelt.

DENIOS SE

Oliver Rose

Dehmer Straße 54-66

32549 Bad Oeynhausen

05731 / 753-0

http://www.denios.de Pressekontakt

