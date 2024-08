Startseite Externe SSDs im Test - High-Speed im Mini-Format Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-08-14 15:05. Über 80 externe SSDs getestet! SSD-Tester.de bietet unabhängige, aktuelle und umfassende Tests. Finde die perfekte SSD für dich. Von Samsung bis Kingston - alle großen Marken unter der Lupe. Die Nachfrage nach externen Speicherlösungen wächst stetig, insbesondere bei Fotografen, Gamern, Video-Produzenten und Streamern. Wenn der interne Speicher von PC oder Notebook knapp wird, sind externe SSDs eine hervorragende Wahl. Im Vergleich zu klassischen magnetischen Festplatten (HDDs) bieten sie deutlich schnellere Übertragungsraten und ein robusteres Design. Zudem sind die Preise mittlerweile erschwinglich. SSD-Tester ist stolz darauf, als führende Plattform für ausführliche Geschwindigkeitstests von externen SSDs zu dienen. Unsere Webseite bietet detaillierte Analysen und Testergebnisse, die Ihnen helfen, die beste Wahl für Ihre Speicheranforderungen zu treffen. Über SSD-Tester.de SSD-Tester.de wurde gegründet, um eine Lücke im Markt zu schließen: Eine vertrauenswürdige Quelle für echte umfassende Tests und Bewertungen von SSDs. Unsere Mission ist es, Verbrauchern und IT-Profis fundierte Informationen zur Verfügung zu stellen, um die besten Entscheidungen beim Kauf von externen SSDs zu treffen. Auf der Website finden Nutzer Tests von mittlerweile fast 80 verschiedener externer SSDs, darunter Modelle von Samsung, SanDisk, Western Digital und Kingston. Wir verwenden dabei modernste Testverfahren und -ausrüstung, um die Leistung jeder externen SSD in verschiedenen Szenarien zu messen. Neben den Tests wir auch einen Leitfaden für den Kauf einer externen SSD, der Informationen zu den wichtigsten Faktoren enthält, die bei der Auswahl eines Modells zu beachten sind. Dazu gehören die Schnittstelle (USB 3.2 Gen 2x1, USB 3.2 Gen 2x2), die Kapazität, die Größe und der Preis. Warum SSD-Tester.de? * Unabhängige Bewertungen: Unsere Tests sind unabhängig und unparteiisch, um Ihnen die ehrlichsten und genauesten Informationen zu liefern.

* Aktualität: Wir testen regelmäßig neue Modelle, sodass unsere Daten stets auf dem neuesten Stand sind.

* Masse: Wir testen alle SSDs die wir in die Finger bekommen. Egal ob es sich um bekannte Extreme Portable SSD von SanDisk handelt, oder um unbekanntere Marken wie ORICO, LaCie oder Netac. Zielgruppe SSD-Tester.de richtet sich an ein breites Publikum, einschließlich Technik-Enthusiasten, IT-Profis, Gamer und allgemeine Verbraucher, die nach zuverlässigen und schnellen externen Speicherlösungen suchen. Besuchen Sie uns noch heute! Entdecken Sie die neuesten Tests und Bewertungen externer SSDs auf https://ssd-tester.de/externe_festplatten_test.php Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SSD-Tester

Herr Markus Mayer

Schüttaustraße 46

1220 Wien

