Startseite TRUE CARE – Bridal Beauty Programm Pressetext verfasst von truecare am Mi, 2024-08-14 09:48. München, 12.08.2024

TRUE CARE – Die Vision: Ein perfektes Hautbild und Entspannung für den Hochzeitstag

Braut und Bräutigam an ihrem großen Tag in perfektem Glanz erstrahlen zu lassen und ihnen eine entspannte und stressfreie Vorbereitung zu ermöglichen, sind die Kerninhalte des neuen Bridal Beauty Programms von TRUE CARE. Neben individuell konzipierten Pflegekonzepten werden auch spezielle Beauty Bridal Party Erlebnisse angeboten. Ein besonderer Tag soll auch besonders zelebriert werden „Durch die maßgeschneiderten Konzepte mit Wohlfühl-Ambiente schaffen wir Erlebnisse mit hohem Erinnerungswert. Unsere speziellen Beauty Bridal Pakete sind genau darauf abgestimmt, dem Brautpaar unvergessliche Momente zu bieten“, erklärt Diny Zagan, Geschäftsführerin der TRUE CARE GmbH. Die Pflegepläne für Frauen und Männer, die auf einer professionellen Hautanalyse basieren, sorgen dafür, dass die Haut optimal auf den Hochzeitstag vorbereitet ist. Denn bei einem so wichtigen Ereignis, sollte man nichts dem Zufall überlassen. Entspannung und Wohlbefinden mit persönlicher Betreuung stehen im Fokus Die Premium-Behandlungen verwöhnen nicht nur die Haut, sondern auch die Seele. Somit wird eine wohltuende Auszeit vom Hochzeitsstress geschaffen, dass auch das allgemeine Wohlbefinden sichtlich verbessert. Die TRUE CARE Expertinnen begleiten Braut und Bräutigam persönlich und individuell, um sicherzustellen, dass sie sich rundum wohl und vorbereitet fühlen. Special Bridal Packages mit der besten Zutat „Vergnügen“ „Durch unser neues Konzept Schönheit für die Hochzeit geben wir der Braut ein Höchstmaß an Pflege, Entspannung und persönlicher Betreuung. Dazu gehört auch das neue Reviderm Make-up Angebot mit Probeschminken, individuell abgestimmt auf Brautkleid und Typ, sowie Make-up am Hochzeitstag“, betont Diny Zagan. Wer etwas ausgelassener feiern möchte, lädt seine Brautjungfern oder Freundinnen zur Bridal Beauty Party ein. Neben gemeinsamen Wohlfühlbehandlungen gibt es Entspannungsmassagen, kleine Snacks und prickelnde Getränke. Über TRUE CARE GmbH TRUE CARE ist die neue Studiomarke für Pflege und Kosmetik mit Hightech Beauty-Geräten zur Funktionserhaltung und Verbesserung des Hautzustandes. Das Behandlungsspektrum konzentriert sich auf die besten Methoden apparativer Hautverjüngung und dauerhafter Haarentfernung. Für die Pflegekonzepte wird ausschließlich mit den Produkten und Technologien von REVIDERM gearbeitet. Alle Ansätze basieren dabei auf wissenschaftlich fundierten Studien. Sichtbare Resultate werden mit modernsten Geräten und Methoden bei größtmöglicher Sicherheit erzielt. Mit drei modernen Instituten in der Münchner Innenstadt, die seit Dezember 2022 in kurzen Abständen eröffnet wurden, will das Unternehmen führender Anbieter für Premium Beauty Studios in Deutschland werden. Dieses unvergleichbare Filialerlebnis soll in den nächsten Jahren konsequent auch in der Region DACH ausgebaut werden. TRUE CARE GMBH

Diny Zagan

Geschäftsführung

Donnersberger Straße 8

80634 München

www.truecare.skin Presse & Bildmaterial

Auf Wunsch senden wir weiteres Bild- und Infomaterial zu. Interviewanfragen und Kooperationsthemen richten Sie ebenfalls an:

Barbara Weber Kommunikationsberatung – München

T: +49 1735241569

Mail: b.weber@weber-kommunikationsberatung.de Über truecare Komplettes Benutzerprofil betrachten