Startseite Rosenstein & Söhne 2in1-Akku-Salz- & Pfeffermühle mit zwei getrennten Kammern Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-14 09:08. Speisen ohne jeglichen Kraftaufwand würzen - Mit 2 Kammern zum Trennen von Salz und Pfeffer

- Ohne Batterie-Wechsel: Akku mit Aufladung per USB

- Integrierte LED-Beleuchtung für eine präzise Dosierung

- Hochwertiges und stufenlos verstellbares Keramik-Mahlwerk

Das 2in1-Design der Akku-Kombi-Gewürzmühle (https://www.pearl.de/mtrkw-12329-akku-kombi-gewuerzmuehlen.shtml) von Rosenstein & Söhne (https://www.pearl.de/ar-2-58.shtml) ermöglicht die Aufbewahrung von Pfeffer, Salz, Chili und anderen Gewürzen in zwei getrennten Kammern. Das spart Platz und bietet die Möglichkeit, zwei Gewürze gleichzeitig griffbereit zu haben. Die integrierte LED-Beleuchtung schaltet sich beim Gebrauch der 2in1 Akku-Salz- und Pfeffermühle automatisch ein und sorgt für eine präzise Dosierung auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Ausgestattet mit langlebigem Keramikmahlwerk zerkleinert die Mühle Gewürze, Körner, Schoten und Salze auch nach mehrmaligem Gebrauch zuverlässig

- 2 getrennte Gewürzkammern

- 2 langlebige Keramikmahlwerke: stufenlos verstellbar

- Einfach nachzufüllen und zu reinigen

- Integrierte LED-Beleuchtung für präzise Dosierung

- Material: Edelstahl und ABS (Kunststoff)

- Farbe: silber

- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 300 mAh, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße (Ø x H): 72 x 200 mm, Gewicht: 470 g

- 2in1-Akku-Salz- und Pfeffermühle inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107424806 Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6482-625

Produktlink: h ttps://www.pearl.de/a-ZX6482-3017.shtml (https://www.pearl.de/a-ZX6482-3017.shtml) Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/am7XeB7XmTygoNJ PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

