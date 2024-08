Startseite Kyocera präsentiert Innovationen auf der AMB 2024 Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-14 09:08. Um zur Revolutionierung der Metallbearbeitungs- und Zerspanungstechnologien beizutragen, präsentiert Kyocera seine neuesten Hightech-Produkte. Kyoto/Neuss, 14. August 2024. Kyocera, ein globaler Anbieter von Industrielösungen, präsentiert auf der AMB 2024, einer der fünf bedeutendsten Fachmessen für die metallverarbeitende Industrie, seine neuesten herausragenden Lösungen. Unter anderem stellt das Unternehmen an seinem Messestand (Halle 3, Stand #3B40) Gewindebohrer-Multitool, ein Werkzeug für die Statorgehäusebearbeitung, ein neues Werkzeugausgabesystem, sowie einen elektrischen Drehmomentschlüssel vor. Kyoceras Innovationen auf der AMB 2024

1. "Gewinden 4.1" Gewindebohrer-Multitool

Kyoceras "Gewinden 4.1" stellt einen signifikanten Fortschritt in der Gewindetechnologie dar. Dieses Multifunktionswerkzeug ermöglicht das Bohren eines Kernlochs, das Anfasen und das Gewindeschneiden ohne Werkzeugwechsel. Das innovative System integriert ein ausgeklügeltes Kombiwerkzeug und fortschrittliche Technologie in den Werkzeughalter, wodurch herkömmliche Werkzeugwechsel und Werkzeugwege überflüssig werden. Die einzigartige Geometrie und das Haltesystem des Werkzeugs ermöglichen eine Zeitersparnis von bis zu 50 % bei der Gewindeherstellung und garantieren Effizienz und Präzision. Das Werkzeug ist für den Innovationspreis der AMB 2024 nominiert. 2. Werkzeug für das Statorgehäuse

Das Statorgehäuse von Kyocera wurde in innovativer Leichtbauweise entwickelt und wiegt maximal 12 kg. Dadurch wird unter anderem der Energiebedarf der Maschine deutlich reduziert. Es ist kompatibel mit HSK A63 Werkzeugaufnahmen und lässt sich nahtlos in bestehende Produktionslinien integrieren, ohne, dass dafür kostenintensive Nachrüstungen erforderlich sind. Das für die Bearbeitung von dünnwandigen Bauteilen optimierte Werkzeug garantiert eine hohe Genauigkeit, perfekte Rundheit und hervorragende Oberflächengüte und ist damit ideal für die Bearbeitung von EV-Statorgehäusen ausgelegt. Die AM-Schneidarme des Werkzeugs sind mit durchgehenden Kühlkanälen ausgestattet, die für eine hervorragende Spanabfuhr und eine höhere Standzeit der Schneiden sorgen und somit eine effizientere Leistung und Reduzierung von Stillstandzeiten gewährleisten. Außerdem werden zwei große Durchmesser in einem Arbeitsgang bearbeitet, wodurch eine perfekte Konzentrizität und Ausrichtung gewährleistet wird. 3. Werkzeugausgabesystem DC1700

Das Werkzeugausgabesystem DC1700 modernisiert herkömmliche schubladenbasierte Werkezugausgabesysteme mit verstellbaren Fächern und flexibler Software, die eine Konfiguration mit bis zu 1.792 Fächern ermöglicht. Mit bis zu 14 Schubladen und einer maximalen Tragkraft von je 100 kg ist der Automat mit einem robusten 21-Zoll-Touchscreen, einem integrierten RFID-Lesegerät sowie einem Barcode- und QR-Code-Scanner ausgestattet. Die webbasierte Verwaltungssoftware ermöglicht eine Fernkontrolle, die Integration mit ERP-Systemen sowie die automatische Erstellung von Auswertungen und Bestellungen an den jeweiligen Lieferanten. Darüber hinaus bietet sie eine umfassende Bestandsverwaltung, Überwachung und Benutzerzugangskontrolle. 4. Elektrischer Drehmomentschlüssel

Der elektrische Drehmomentschlüssel von Kyocera kombiniert elektrische Leistung mit manueller Drehmomentsteuerung und vereinfacht so den Wendeplattenwechsel auch in der Maschine. Mit einer Zeitersparnis von 48 % im Vergleich zu manuellen Werkzeugen verkürzt er die Zeit für den Wendeplattenwechsel erheblich. Das Gerät verfügt über einen Drehmomentbereich von 1 bis 5 Nm, einen handlichen Griff, einen One-Touch-Bithalter, LED-Beleuchtung, eine USB-C-Ladestation mit ca. 400 Betätigungen pro Ladung sowie einen einsteckbaren Trageriemen für eine sichere Handhabung. Überblick: Kyocera auf der AMB 2024

- Messe: AMB (https://www.messe-stuttgart.de/amb/)

- Datum: 10. bis 14. September 2024

- Ort: Stuttgart, Deutschland

- Kyocera-Stand: Halle 3, Stand #3B40 Kyocera wird auch auf der DMG MORI Messe (Halle 10, Stand #10D10) vertreten sein und seine neuesten Innovationen und Lösungen speziell für die Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Fluidtechnik- und Energieindustrie vorstellen. Über die AMB

AMB (https://www.messe-stuttgart.de/amb/), die Internationale Ausstellung für Metallbearbeitung, ist eine der fünf wichtigsten Fachmessen für die Metallbearbeitung und findet alle zwei Jahre statt. Die Messe in Stuttgart, Deutschland, zeigt den Fortschritt bei Produkten, Technologien, Innovationen, Dienstleistungen und Konzepten in der Metallbearbeitung. In diesem Jahr werden unter anderem Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen, Präzisionswerkzeuge, Bauteile, Baugruppen und Betriebsmittel sowie Service-, Lager- und Werkstattausrüstungen präsentiert. Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de Über Kyocera

KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH ist eine Tochtergesellschaft der KYOCERA UNIMERCO Tooling A/S in Dänemark. Diese gehört zur KYOCERA EUROPE GmbH, welche bereits seit über 50 Jahren in Europa erfolgreich ist. Die Kyocera-Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von Industriewerkzeugen, der innovative Werkzeuglösungen und Prozessoptimierungen anbietet. Kyocera trägt mit innovativen Produkten und Technologien zur weltweiten Fertigung bei. KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen sowie Kommunikationstechnologie. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 292 Tochtergesellschaften (31. März 2024). Mit etwa 79.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,29 Milliarden Euro. Auf der "Global 2000"-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2023 belegt Kyocera Platz 672 und zählt laut Wall Street Journal zu den "The World's 100 Most Sustainably Managed Companies". Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Ebenfalls zum zweiten Mal in Folge hat Kyocera eine Goldbewertung in der EcoVadis-Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum achten Mal von Clarivate als "Top 100 Global InnovatorTM 2023" als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt. Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie). Kontakt

