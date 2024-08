Doppeljubiläum: Nicht nur für die Stadt Rothenburg

Veranstaltungshinweis:

Reichsstadt-Festtage Rothenburg ob der Tauber

6. bis 8. September 2024

750 Jahre Freie Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber und 50 Jahre Reichsstadttage. Zwei Schwestern aus der Stadt waren 1974 bei den ersten Reichsstadttagen dabei und nehmen dieses Jahr zu ihrem persönlichen 50. auch wieder teil.

Im Herzen Bayerns gelegen, ist Rothenburg ob der Tauber ein lebendiges Zeugnis des deutschen Mittelalters. Die Stadt ist eine wahre Schatztruhe voller Kultur und Geschichte. Jeder Pflasterstein, jedes Fachwerkhaus und jedes Gässchen birgt Geheimnisse aus der Vergangenheit.

Den Status als freie Reichsstadt des Heiligen Römischen Reiches bestätigte König Rudolf von Habsburg am 15. Mai 1274. 700 Jahre später im Jahr 1974 beging Rothenburg zum ersten Mal die Reichstadt-Festtage. Die Stadt stellte Ihre Geschichte nach, die Bürgerinnen und Bürger schlüpften in historische Kostüme und die gesamte Altstadt wurde zur Bühne. Damals schon mit von der Partie und im Biedermeier-Outfit hatten sich die noch sehr jungen Jäger-Schwestern der Biedermeier-Künstlergruppe am Plönlein angeschlossen. So wundert es nicht, dass die Damen nun zum 50. Geburtstag der Reichsstadt-Festtage mit neuen Biedermeierkostümen Ihr persönliches Jubiläum feiern. "Es war meine Idee, auf unsere alten Tage noch einmal in Kostüme zu schlüpfen und bei diesem tollen Fest dabei zu sein", erzählt Irmgard Scharnagl-Haase, die Ihre Schwester schnell überzeugen konnte. "Die Schuten - so nennt man die typischen Biedermeier-Kopfbedeckungen - wurden von einer Hutmacherin des Nürnberger Theaters entworfen, die Kleider von einer geübten Schneiderin maßgefertigt und natürlich alle Accessoires auf Biedermeier abgestimmt", berichtet Christa Jäger-Schrödl, die zweite im Bunde. "Wir freuen uns schon sehr auf die 50. Reichsstadt-Festtage und 750 Jahre Freie Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber. Dieses Jahr vom 6. bis zum 8. September."

In diesem Jahr nehmen 27 verschiedene historische Gruppen teil. Besonders stimmungsvoll wird es am Freitagabend, wenn alle Gruppen von der Doppelbrücke im Taubertal einen Fackelzug bilden und durch die Altstadt zum Rathaus am Marktplatz ziehen, wo es zum krönenden Abschluss eine Feuer- und Lichtshow mit Musik gibt. Neu ist auch eine Veranstaltung am frühen Sonntagnachmittag auf der Eiswiese im Taubertal, wo eine historische Schlacht nachgestellt wird.

Weitere Infos dazu unter: https://www.rothenburg.de/

oder über: info@futureCONCEPTS.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

futureCONCEPTS.e

Christa Jäger-Schrödl

Vogelbuck 11

91601 Dombühl

Deutschland

fon ..: 0171 501 84 38

web ..: http://www.futureconcepts.de

email : info@futureconcepts.de

Kurzprofil:

futureCONCEPTS arbeitet als PR-Agentur auf Unternehmerseite. Mit einer flotten Schreibe bringt sie auch komplexe Sachverhalte in allgemein verständliche Sprache. Mit umfangreichen Presseverteilern und Kontakten sorgt das kleine aber feine Unternehmen für eine große Verbreitung Ihrer Inhalte. Nutzen Sie auch die umfangreiche Fotodatenbank.

Die Agentur engagiert sich vor allem in den Bereichen Gesundheit, Nachhaltigkeit und den Energiewandel. Mit ihrer Themenvielfalt erreicht futureCONCEPTS einen großen Kundenkreis und reagiert rasch und sicher auf neue Herausforderungen. Weitere Infos finden Sie unter: http://www.futureCONCEPTS.de

Pressekontakt:

futureconcepts.de

Frau Christa Jäger-Schrödl

Vogelbuck 11

91601 Dombühl

fon ..: 0171 5018438

web ..: http://www.futureconcepts.de

email : info@futureconcepts.de