Startseite Hotel Investments AG kauft Hotelimmobilien Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-08-13 08:13. Hotel Investments AG expandiert und kauft Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz Hotel Investments AG kauft Hotelimmobilien Die Hotel Investments AG (www.hotel-investments.ch), ein bekannter Schweizer Investor im Bereich Hotelimmobilien, expandiert durch den strategischen Ankauf von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit der Expansion setzt das Unternehmen seinen ambitionierten Wachstumskurs fort und stärkt die Position mit seinen Partnern als Schlüsselinvestor im europäischen Hotelmarkt. Hotel Investments AG kauft Hotelimmobilien: Hotel Investments AG erweitert Hotelportfolio Die Hotel Investments AG hat ihren Fokus auf den Erwerb von hochwertigen Stadthotels gelegt, die betreiberfrei übergeben werden können. Durch den gezielten Kauf dieser Hotelimmobilien baut das Unternehmen sein Portfolio mit den Partnern weiter aus und stärkt die Positionierung der Hotelbetreiber-Partner auf dem Hotelmarkt. Die Strategie umfasst sowohl den Kauf von vollständig sanierten Gebäuden als auch von älteren Objekten, die Potenzial für Renovierungen und Modernisierungen bieten. Hotel Investments AG kauft Hotelimmobilien: Strategische Akquisitionen in attraktiven Standorten Mit Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zielt die Hotel Investments AG auf Städte mit exzellenter Verkehrsanbindung und Infrastruktur. Gesucht werden insbesondere Business Hotels und Boardinghäuser in innerstädtischen Lagen, die über mindestens 80 Zimmer verfügen und die Anforderungen einer betreiberfreien Übergabe erfüllen. Durch den Erwerb dieser Hotelimmobilien will die Hotel Investments AG das Wachstumspotenzial maximieren und gleichzeitig zur Dynamik des regionalen Hotelmarktes beitragen. Hotel Investments AG kauft Hotelimmobilien zur Unterstützung der Hotelexpansion der Hotelbetreiber Als Teil ihrer langfristigen Expansionsstrategie beabsichtigt die Hotel Investments AG, die Hotelexpansion ihrer Hotelbetreiber durch gezielte Investments in strategisch wichtige Hotelimmobilien zu fördern. Diese Akquisitionen ermöglichen es dem Unternehmen, seine Präsenz in den wichtigsten europäischen Städten zu verstärken und gleichzeitig flexible Lösungen für Hotelbetreiber anzubieten. Kontaktaufnahme für Eigentümer von Hotelimmobilien Eigentümer von betreiberfreien Stadthotels, die an einer Übernahme durch die Hotel Investments AG und ihrer Hotelbetreiber interessiert sind, können ihre Objekte zur Prüfung anbieten. Die Hotel Investments AG freut sich auf neue Gelegenheiten, ihr Hotelportfolio weiter zu diversifizieren und die Zukunft der Hotellerie gemeinsam zu gestalten. Die Hotel Investments AG ist ein bekanntes Schweizer Unternehmen, das sich auf den Kauf, die Pacht und das Investment in Hotelimmobilien spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf Expansion und Innovation unterstützt das Unternehmen seine Hotelbetreiber-Partner dabei, auf dem hart umkämpften Hotelmarkt erfolgreich zu sein. www.hotel-investments.ch Über die HOTEL INVESTMENTS AG Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz. +++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++ Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch Firmenkontakt

